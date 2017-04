YIT Ehitus alustas Kalamajas Vibu tänaval uute elamute rajamist

Kaks neljakorruselist elamut valmivad järgmise aasta jaanuaris.

Vibu 2 ja 4 asuvad Lennusadama vahetus läheduses Kalamaja pargi kõrval ja on Merevärava arenduse viimased majad. „Alustasime Uus-Kalamaja, Noole tänava ja Kalamaja pargiga piirneval maa-alal tänapäevase elukeskkonna loomist juba 2006. aastal ning praeguseks on Lennusadama külje all valminud uus ja kompaktne elurajoon kaasaegsete majade ning täiesti uue Vibu tänavaga,” rääkis YIT Ehituse müügi- ja turundusdirektor Ingrit Asavi.

Arhitekt Toivo Tammiku projekteeritud neljakorruselised majad on moodsa arhitektuuri ja läbimõeldud ruumilahendusega. Kvartali hoonestus on piirkonnale omaselt madal ning majade välisviimistluses kasutatakse naturaalseid materjale. Ehitatavad hooned on energiatõhusad. Uued kodud on valmis 2018. aasta jaanuaris.