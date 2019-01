DPD kavandab elu pärast suurt pauku

Eestlastele kuulub Euroopa rekord pakiautomaatide kasutamises, eelistades 80 protsendil tehingutest just seda kauba kätte saamise meetodit, selgub DPD uuringust. Tegemist on Euroopa tasemest kümme korda kõrgema tulemusega. Kuid ennekõike näitab see number, kuivõrd erinevad on tarbijate harjumused Euroopa riikides. Näiteks prantslased soovivad oma tellimustele järele minna postipunkti, rumeenlased aga tasuda kauba eest sularahas alles kätte saamisel. E-kaupmehele peitub nende faktide moraal selles, et suur osa e-ostjatest valib oma e-kaupmehe välja ennekõike kauba kättetoimetamise mugavuse järgi.

Balti e-kaubanduse foorum 2019, kus Alexandra Ben Samoun esineb, vaatleb olukorda, kus vaid kolmandik e-kaubanduse klientidest ostab ligi 90 protsenti selle teenusega jagatavatest kaupadest. Enamuse nn suurostlejatest moodustavad just nooremad ehk 18-34 aastased, kes eelistavad tellimuste esitamisel nutiseadmeid arvutitele.

Rohkem kui pooled Euroopa e-poodide klientidest ostavad välismaalt, enamasti Hiinast, tõdes mullusel Euroopa foorumil esinenud Ben Samoun. Tema ideed peavad aitama pakikontsernil pinnale jääda just siis, kui tänane aktiivne noorsugu astub nutiseadmetesse konservatiivselt suhtuva vanema põlvkonna asemele.

Mis hakkab juhtuma, kui praegused e-ostud mitmekordistuvad? Kas jõulude eel kullerfirmade sorteerimiskeskusi tabav pakiuputus muutub argipäevaseks? DPD-l, mis täna lubab kaubad kiiresti kohale toimetada 220 riigis ehk siis tõenäoliselt kõikides maailma riikides, peab nendele küsimustele olema ainult õiged vastused.

