Kolumbus võis olla lätlane

Siksnans kummutab eestlaste seas levinud eelarvamuse, et Ameerikas läbi löömiseks peab suutma kanda kinnitada vähemalt IT-mehena Silicon Valley’s. Sarnaselt Kolumbuse aegadega armastavad inimesed nii siin- kui ka sealpool Suurt Lompi värvilisi helmeid ja Siksnans asutas Printfuli nimelise ettevõtte, et seda rõõmu pakkuda.

Printfuli kodulehel saad taskukohase hinnaga kujundada just endale kõige sobivama pildiga soojad aluspüksid või isegi rinnahoidja, mis toimetatakse kohale paari nädala jooksul.

See äri ei toetu enam kaubanduskeskuse T-särgi poekeses igavlevale näitsikule. Ettevõte, kus töötab mõlemal pool Atlanti ookeani sadu inimesi, omab peakontorit lisaks Riiale ka Los Angeleses ja Charlottes. Ameerikas töötab ettevõttele 250 ja Lätis 150 inimest, vahendas mullu suvel ilmunud artiklis ajakiri Forbes.

Siksnansi äri sai alguse, kui ta tutvus Ameerikas tegutseva Lauris Libertsiga, kelle ettevõte StartupVitamins müüs ergutavate sõnumitega tooteid ettevõtetele meeneteks. Liberts trükkis neid asjakesi Ameerikas oma kodus, Lätis elav Siksnans aga võttis enda kanda turunduse ja tarkvara arendamise.

Viie aastaga jõudis põlve otsas alustatud ettevõtmine ligi 60 miljoni euro suuruse käibega äriks, mis seadis mulluseks eesmärgiks pakkuda tuhandeid tooteid miljonile registreeritud kasutajale.

Pinfuli äriedu rajaneb asjaolule, et Siksnansi põlvkond soovib hallist massist eristuda, vältides tuntud kaubamärke nagu näiteks H&M, eelistades väikeste partiide tootjaid ja tellimuse järgi trükitud särgikesi. Seda suundumust toetab sotsiaalmeedia kiire areng, kus levivaid ideesid soovitakse väikeste kuludega kiiresti ellu viia. Just aktiivne Facebooki-turundus on noorte lätlaste edule palju kaasa aidanud, nagu ka välislätlaste kogukonna poolehoid.