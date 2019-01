Koppel: e-kaubanduse tulevik peitub mobiiltelefonides

Eesti tuntuimaid majandusanalüütikuid Koppel juhib märtsikuus Tallinnas toimuva e-kaubanduse foorumi eel tähelepanu muutustele, millega traditsioonilised jaemüüjad silmitsi seisavad. Kuna internetis on kulusid poole vähem kui tavapoes, võib mõni jaekett traditsioonilise müügi hüljata ja hakata kasutama väljapanekusaale, kus töötajad tegutsevad aktiivsemalt kui traditsioonilistes kauplustes. Unustada ei saa, et tavapoes viletsat teenindust kohates on paljude jaoks esimene mõte teha ost neti teel. Netikaupmeestest aga kipuvad olema edukamad need, kes lasevad ostu sooritada ka ilma kontot tegemata.

Üha suurem osa maailma rahvastikust arvab, et rõivaste, elektroonika või kodumasinate ostmine arvuti või mobiiltelefoni teel on mugavaim valik. Põhjalikult läbi mõeldud stressivaba ja perega läbi arutatud otsus, osta uus külmik või tolmuimeja, on nüüdseks saanud kaupluses ostmise kogemusele väga tugevaks konkurendiks. Kui toode on üldjoontes piisavalt standardne ja konkurentsivõimeline, valivad inimesed selle kätte saamiseks lihtsalt kõige mugavama võimaluse.

Traditsioonilistes kaubanduskeskustes asuvate poodide hädasid illustreerib fakt, et alates aastast 2007 kasvab netikaubanduse käive ligi 17 protsenti aastas.

Veel seitse aastat tagasi kasutasid ameeriklased oma mobiilseadet keskmiselt 50 minutit ja arvutit 2,5 tundi päevas. Tänapäeval kasutatakse mobiiltelefone enam kui kolm tundi päevas ja arvuteid alla kahe tunni.

Tahvelarvuti kasutajad on kõige enam kulutavad netiostlejad ning kui teie veebipood ei ole tahvli- või telefonisõbralik, jäävad ka ostud tegemata.