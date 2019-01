Kus peitub Eesti e-poodide kasvupotentsiaal?

Eesti e-poodide üks peamisi vajakajäämisi on liigsete andmete küsmine, ostuprotsesside keerulisus ning mobiilsete kanalite ebasõbralikkus.

Eestis tegutseb ligi 5000 e-poodi, mis meie rahvaarvu juures on päris korralik arv ja neid tuleb üha juurde. Oleme maailmas esirinnas pakiautomaatide ja kullervõrgustiku poolest ning meil arendatakse innovaatilisi kaubandust teenindavaid roboteid. Eesti täiskasvanutest pea 90 protsenti omab ligipääsu internetile ning wifi olemasolu väiksemaski asutuses näib enesestmõistetav. Lisaks sellele ostsid eestlased 2018. aastal mobiilsete seadmete abil rohkem kui arvuteid kasutades.

Säravatest faktidest hoolimata jääb meie keskmine ja väike e-kaupmees välismaistele konkurentidele kõvasti alla. Euroopa Komisjoni uuringud näitavad, et Eesti asetseb e-kaubanduse näitajate poolest Euroopa riikide arvestuses alles teise poole alguses.

Meil on Eestis justkui kõik kättesaadav, kuid me ei ole ise kättesaadavad! Selles olukorras kannatavad ennekõike väikesed ja keskmised ettevõtted. Vähemalt 60 protsenti Eesti ostlejatest kasutab piiriüleseid e-poode ning see kasvab igal aastal kuni kümnendiku võrra. Kui 35-50 aasta vanused inimesed eelistavad ostmiseks Eesti ja Euroopa poode, siis nooremad ei pea nendest lugu. Noored otsivad huvitavat toodet ja soodsat hinda ning jätavad ostuprotsessi pooleli, kui neilt küsitakse liigseid andmeid või ostmine on tehtud keeruliseks.

Lisaks käeulatuses olevate kolossaalsete turgude mitte kasutamisele, kaotame pigem ka kohalikul turul ja kindlasti seda sirguvatelt põlvkondadelt, kes üha rohkem ületavad ja ei tunne piire.