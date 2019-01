Mees, kes nihutab Eesti piiri vastu Hiina müüri

Kaks aastat tagasi märtsis raporteeris kauplemisplatvorm Alibaba, et talle kuuluv maksesüsteem Alipay on juba mitu kuud edukalt teinud koostööd paari tuhande Euroopa kaupluse ja restoraniga. Ühendkuningriigis tegutsev nahahooldusvahendite kett The Body Shop teatas seejärel South China Morning Postile, et igast neljast hiinlasest, kes nende ketist ostab, kasutab kolm maksmiseks Alipay lahendust.

Selle ärilise invasiooni taga seisis just Fox, kes tegutseb Alipay peamise Euroopa partnerina.

Eurooplased ostavad üha rohkem kaupu otse Hiinast, hiinlaste jõukus kasvab üha ja seetõttu nad reisivad turistidena üha sagemini Euroopasse. Selle üleilmse rahamasina telje määrimisega tuntust kogunud Fox juhib Hollandis baseeruvat maailmaklassiga ärikonsultatsiooni firmat V2Future, mis keskendub Hiinale suunatud digiturundusele, mobiilsele kaubandusele ja suurandmete analüüsile.

Mehe edust annab tunnistust, et kui Hollandi peaminister Mark Rutte viis oma maa ettevõtjate delegatsiooni Hiinasse suhteid tugevdama, kuulus just Fox äridelegatsiooni koosseisu. Ruttel oli põhjust reisi käigus Foxiga aru pidada kuid ka üheskoos fotograafidele poseerida.

Energiast pakatav Fox, alustas äritegevust HP-s, töötades HPC müügijuhina Lõuna-Hiinas, arendas juhtimisoskusi Huaweis ja on nüüd juba aastaid tegutsenud justkui silla ehitaja Euroopas ja Hiina vahele. 2013. aastal alustas mees Euroopas oma ettevõtlusega, keskendudes Hiina uue mobiilimakse tehnoloogia Euroopasse toojana Unified Payment & Marketing Platformiga ja uuendusliku riistvara levitajana.