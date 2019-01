Milliseid trende toob 2019. aasta e-kaubanduses?

E-kaubanduse puhul on näha kindlat globaalset trendi, et ettevõtete jaoks on võtmetähtsusega kaupade kättetoimetamise ja logistika kiirusega seotud arendused. „Traditsioonilise kauplemisturu puhul on tarbijatel harjumus saada kaup kohe kätte ning seda peab pakkuma ka e-kaubandus. Seega, mida olulisemaks muutub e-kaubanduse osakaal inimeste igapäevaelus, seda kiiremaks peab muutuma kauba kohaletoimetamine. Vajadus kiire logistilise võimekuse järele on suur, et tagada toote tarne samal päeval või isegi paar tunni jooksul," sõnas Baltikumi juhtivasse e-kaubamajade gruppi, Pigu Gruppi kuuluva Kaup24 tegevdirektor Raimondas Žilenas.

E-kaubandusettevõtted otsivad järjest nutikaid lahendusi, et tagada logistikas sujuv tööprotsess, ning et laod oleksid alati varustatud kõige populaarsemate toodetega. „Kaup24 puhul avasime tarnekindluse ja -kiiruse tagamiseks näiteks eraldi laohoone, mis on pühendatud ainult mööbli ehk e-kaubanduses kõige kiiremani kasvava tootekategooria hoiustamisele. Nii saame tagada, et kaup jõuab kliendini samal või järgmisel päeval pärast tellimist," tõi Žilenas esile arendusprotsesse, mida turumuutus on nõudnud.

2019. aasta üheks oluliseks trendiks on ka e-poodide külastuste kasv mobiilist. „E-poe eeliseks on piiramatu valik. Näiteks on meil praegu valikus üle 350 000 toote ning kogu kauplus mahub kujundlikult öeldes kliendi telefoni. Meie 5-aastane kogemus näitab, et klientide harjumused on selle ajaga palju muutunud. Peaaegu pool meie e-poe külastustest toimuvad juba nutitelefonist ja ostukorvi analüüsi tulemused on näidanud, et inimesed eelistavad mobiili kaudu osta eelkõige väikseid igapäevatooteid," avaldas Kaup24 tegevdirektor.