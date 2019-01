Vihane lind õpetab eestlastele äris suureks kasvamist

Setäläte ja Krohnide kirjanike dünastiast sirgunud diplomeeritud insener Mikko Setäla paistab eestlastele eriline, sest tema perekonnasidemed ulatuvad Noor-Eesti loomeühendusse kuulunud soome-eesti kirjaniku Aino Kallaseni.

Ettevõtlusteemaliste luuletuste eest Helsingin Sanomate majanduskultuuri auhinna teeninud Setälä esimene raamat ilmus 1990. aastal ja kandis pealkirja Windows. Tegemist oli esimese soome keeles Windowsist kirjutatud raamatuga.

Praegu Los Angeleses elavalt ja Rovio Põhja-Ameerika tütarettevõtteid juhtivalt mehelt oodatakse Kultuurikatlas näpunäiteid, kuidas äris suureks saada ja suureks ka jääda.

Setälal on mida rääkida, sest tema varasemate tööandjate seast leiab nii Lotus Developmenti kui ka IBMi. Rovio Entertainment särab selles nimistus nii eredalt, et Setälä on firmat suurejooneliselt nimetanud praeguse aastatuhande ettevõtteks. Mõned aastad tagasi vahendas The Guardian tema esinemist just enne Angry Birdsi filmi välja tulemist. Siis tõdes Setälä, et Twitteris on tema ettevõttel küll vähem jälgijaid kui Justin Bieberil, kuid palju rohkem kui Barack Obamal.

Rovio Entertainment Corporation on ülemaailmne meelelahutusettevõte, mis loob, arendab ja avaldab mobiilseid mänge, mida on alla laaditud üle 4 miljardi korra. Ettevõte sai ülemaailmse tuntuse Angry Birds kaubamärgiga, tuues 2009. aastal turule populaarse mobiilimängu. Sellele järgnes tormiline sama kaubamärgi ja litsentsi all toodetavate meelelahutus- ja tarbekaupade äri.

Ettevõtte portfooliosse kuulub ka The Angry Birds Movie, mis tõusis esimese numbri menukiks 50 riigi kinodes. Rovio peakontor asub Soomes ja ettevõtte aktsiad on noteeritud NASDAQ Helsingi börsi põhiloendis kauplemiskoodiga ROVIO.