Kuidas arvutada maksuvaba tulu, kui oled töötav pensionär?

Järgmise aasta maksuvaba tulu tõus 500 euroni tähendab, et tuleb hakata silmas pidama oma aastast brutotulu. Kõige rohkem muutub maksuvaba tulu arvestus töötava pensionäri jaoks, kelle jaoks hakkab kehtima samuti sissetuleku suurusest sõltuv kuni 500-eurone maksuvaba tulu, kuid ära kaob täiendav maksuvabastus pensionilt.

Kui oled töötav pensionär ja saad lisaks töötasule ka Sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku alla 1200 euro, siis rakendub sulle maksuvabastus 500 eurolt.

Kui brutotöötasu ja pension kokku aga ületab 1200 euro, siis pead maksuvaba tulu suuruse leidma valemiga 500 – 0,55556 x (sinu kuine brutotulu kokku - 1200) ja vastavalt saadud summale esitama maksuvaba tulu avalduse. Arvutuste lihtsustamiseks leiad internetist ka mitmeid kalkulaatoreid, mis aitavad sind täpse maksuvaba summa leidmisel. Näiteks kalkulaator.ee veebilehel asuv, mille abil saad enda maksuvaba tulu arvutada ja erinevate tuluprognoosidega katsetada.

Pead arvestama, et tööandja või Sotsiaalkindlustusamet ei tea ega saa arvesse võtta sinu töötasu ja pensioni kokku. Seega pead ise otsustama, millises summas esitad maksuvaba tulu avalduse tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile .

Näide

Teenid igakuiselt brutotöötasu 1000 eurot ja saad vanaduspensioni 425 eurot, siis on tuludeklaratsiooni kohaselt sinu aastatulu 17 100 eurot, mille puhul on maksuvaba tulu suurus 4500 eurot aastas ehk 375 eurot kuus. Et vältida tuludeklaratsiooni järgset tulumaksu juurde maksmist, pead ise tööandjat või Sotsiaalkindlustusametit teavitama, et arvestataks sulle maksuvaba tulu 375 eurot kuus. Kui aasta jooksul võib tulla ka muid prognoosimatuid tulusid, siis võid maksuvaba tulu suuruseks märkida igaks juhuks ka väiksema summa. Nii väldid 2019. aastal oma tulusid deklareerides tulumaksu juurde maksmist.

Kui sinu pension ja brutosissetulek kuus keskmiselt ületab aga 2100 eurot, siis alates järgmisest aastast on kogu sinu tulu, sh pension maksustatud. Võrreldes 2017. aastaga jääb töötaval ja üle 2100 euro kuus teenival pensionäril selle tulemusel kuni 83 eurot kuus vähem kätte.

Märgi e-MTAsse oma kasutuses olevad kontaktandmed

Kindlasti hoia e-maksuametis/e-tollis kasutuses olevad kontaktid, sest anname teada, kui sinu sissetuleku suurust arvestades hakkab sulle ette nähtud maksuvaba tulu täis saama. Samuti saad sellel ise meie e-keskkonnas silma peal hoida. Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu