Kuidas arvutada maksuvaba tulu mitmel kohal töötades?

Järgmise aasta maksuvaba tulu tõus 500 euroni tähendab, et senisest palju hoolikamalt tuleb hakata silmas pidama oma aastast brutotulu. Lihtsam on see siis, kui sissetulek pärineb ühest kohtas. Keerulisemaks läheb sellisel juhul, kui väljamakse tegijaid on mitu.

Kui saad brutotöötasu kõikide tööandjate peale igakuiselt kokku alla 1200 euro, siis on sinu maksuvaba tulu suurus 500 eurot. Avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks saad teha tööandjale ja kui oled avalduse juba kunagi varem esitanud, siis teeb raamatupidaja nüüd selle arvestuse sinu eest.

Kui sinu tasu mitmelt töökohalt on kuus kokku üle 2100 euro, siis sulle maksuvaba tulu ette nähtud ei ole. Palu sellel tööandjal, kes siiani sinu maksuvaba tulu on arvestanud, arvestada edaspidi selle suuruseks 0 eurot või tulevikus ära üldse avaldust esita.

Kui sinu tasu mitme tööandja peale kokku jääb aga nende summade vahele, siis jääb sinu maksuvaba tulu summa 0 euro ja 500 euro vahele. Täpse maksuvaba summa leidmiseks liida kokku enda brutotöötasud kuus ja kasuta valemit 500 – 0,55556 x (sinu kuine brutotulu-1200). Arvutuste lihtsustamiseks leiad internetist ka mitmeid kalkulaatoreid, mis aitavad sind täpse maksuvaba summa leidmisel. Näiteks kalkulaator.ee veebilehel asuv, mille abil saad enda maksuvaba tulu arvutada ja erinevate tuluprognoosidega katsetada.

Täielik ülevaade sinu sissetulekute suurusest on vaid sul endal

Kui oled oma eeldatava maksuvaba tulu suuruse välja arvestanud, siis pead seda tööandjat, kes sulle töötasu makstes on siiani maksuba tulu arvestanud, teavitama, kas loobud maksuvaba tulu arvestamises õigusest osaliselt või täielikult. Kui tead juba ette, et sinu töötasu võib aasta jooksul muutuda või on lootust saada preemiat, siis tasuks ka maksuvaba tulu suuruse arvestamisel seda arvesse võtta.

Näiteks kui valemi järgi on sul iga kuu õigus saada maksuvaba tulu 100 eurot, siis mõningase kõikumise arvesse võtmiseks tasuks tööandjale tehtud avalduses märkida sellest väiksem summa. Nii vähendad võimalust hiljem tulumaksu juurde maksta. Ja kui maksadki aasta jooksul rohkem tulumaksu, saad 2019. aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi. Ja seda ka sel juhul, kui palud tööandjal seda üldse mitte arvestada.

Näide

Teenid igakuiselt kahes töökohas mõlemas brutotöötasu 1000 eurot ehk kokku 2000 eurot kuus ning lased ühe tööandja poolt endale maksuvaba tulu rakendada täies ulatuses (500 eurot). Tulumaksu peetakse selles töökohas kinni vaid 500 eurolt, teises töökohas maksuvaba tulu ei arvestata ja tulumaks peetakse kinni 1000 eurolt ehk tervel brutotulust.

Kui esitad 2019. aasta alguses tuludeklaratsiooni, siis selle järgi on sinu aastatulu 24 000 eurot, mille puhul maksuvaba tulu suurus aastas on 666,72 eurot ehk 55,56 eurot kuus. See tähendab, et 1. juuliks 2019 tuleb sul tulumaksu juurde maksta.

Sellise olukorra vältimiseks tuleb sul endal teavitada oma tööandjat, et loobud maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või lubad arvestada maksuvaba tulu näiteks 55 eurot kuus. Või siis võtad arvesse ka aasta jooksul võimaliku preemia või mõne muu ootamatu tulu saamise ning esitad tööandjale maksuvaba tulu suuruseks hoopiski 0 eurot.

Märgi e-MTAsse oma kasutuses olevad kontaktandmed

E-maksuametisse/e-tolli lisandub võimalus jooksvalt näha, kuipalju on erinevad väljamaksjad sulle tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See on prognoos, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti puudub MTA-l info täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.

Kindlasti hoia e-maksuametis/e-tollis kasutuses olevad kontaktid, sest anname teada, kui sinu sissetuleku suurust arvestades hakkab sulle ette nähtud maksuvaba tulu täis saama. Samuti saad sellel ise meie e-keskkonnas silma peal hoida. Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu