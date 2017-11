Kuidas mõjutab maksuvaba tulu suurust, kui saad aasta kestel ootamatu tulu?

Alates 2018. aastast sõltub sinu maksuvaba tulu suurus sinu aastasest tulust. Seetõttu tuleb selle suurust planeerida juba enne uut aastat, et 2019. aastal vältida võimalikku tulumaksu juurde maksmist. Kuidas käituda aga siis, kui saad aasta jooksul ootamatut tulu?

Maksuvaba tulu arvutamisel läheb aastatulu hulka kõik aasta vältel saadud maksustatud tulu. Seega olukorras, kus teed varem planeerimata otsuse müüa kinnisvara, väärtpabereid või kasvava metsa raieõigust, siis on see maksustatav tulu, mis läheb aastase brutotuluna arvesse.

Kuna suurenev aastatulu mõjutab ka maksuvaba tulu suurust, siis tuleks aastatulu arvutus uuesti läbi teha ja vaadata, millisesse maksuvabastuse gruppi sa kuulud.



Näide

Kui inimene saab brutotöötasu 1000 eurot kuus (ehk aastane tulu kokku 12 000 eurot), siis oleks ainult töötasu saades inimese maksuvaba tulu igas kuus 500 eurot. Kui ta müüb aga aasta kestel kinnisvara väärtusega näiteks 12 000 euro, siis suureneb tema aastatulu 24 000 euroni ja igas kuus on võimalik arvestada maksuvaba tuluna hoopis 55,56 eurot. See tähendab, et enne kinnisvara müüki on arvestatud töötasult rohkem maksuvaba tulu kui ette nähtud ning see tuleb tuludeklaratsiooni esitamise järgselt tasuda.

Seega tuleks peale ootamatut tulu anda vajadusel oma tööandjale (või muule asutusele, kes sinu maksuvaba tulu arvestab, nt sotsiaalkindlustusamet) soovist maksuvaba tulu summat vähendada või selle arvestamisest üldse loobuda.

Maksu- ja tolliamet ei tea aasta kestel sellise tulu saamisest, sest see deklareeritakse alles järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga. Seetõttu ei ole meil ka võimalik sind õigel hetkel informeerida, et maksuvaba tulu hakkab täis saama. Ning seetõttu peaksidki tähelepanelik olema, et maksuvaba tulu suurus oleks õigesti arvestatud.

Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu

• Aastatulu hulka arvesta maksustatav tulu ja liida kokku brutosummad.

• Ootamatut tulu saades vaata oma brutotulu üle ja palu tööandjal arvestada maksuvaba tulu vähem või sellest üldse loobuda.

• Kui maksadki aasta jooksul rohkem tulumaksu, saad tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi. Ja seda ka juhul, kui maksuvaba tulu üldse ei arvesta.