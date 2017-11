Õige maksuvaba tulu saamiseks peab iga inimene teadma oma aastatulu

Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu tervelt 64 eurot. Samas tuleb oma tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui sinu aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Kuna maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse tuluvahemikku sa kuulud, siis mõtle juba varakult, kui suureks sinu aastatulu kokku kujuneb. Kui sa ei ole aasta alguses arvestanud mõne täiendava tuluga (nt korteri väljaüürimisest saadud tulu või preemia), siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.

Kuidas leida aastast maksuvaba tulu suurust?

Maksuvaba tulu saab kasutada ühelt sissetulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. Selle arvestamiseks on iga inimene esitanud avalduse kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile, töötukassale või muule väljamakse tegijale.

Et arvutada kokku eeldatav järgmise aasta tulu, tuleb liita kõik maksustatavad tulud brutosummadena ehk summad koos maksudega: näiteks palk, töövõtulepingud, preemia, pension, vara müük, välismaine tulu, vanema- ja haigushüvitis, maksustatav stipendium, üüri- ja renditulu, dividendid. Aastatulu arvestusse ei lähe maksuvabad tulud: näiteks pere- ja toimetulekutoetus, maksuvaba eluaseme müük, maksuvaba stipendium, kingitus, erisoodustus, lähetuse päevaraha.

Kui jagad saadud aastase summa seejärel kuude arvu ehk 12-ga, siis saad teada oma eeldatava brutotulu igas kuus.

Kui saadud summa jääb igal juhul alla 1200 euro, siis tööandja (või muu väljamakse tegija, kellele oled esitanud maksuvaba tulu avalduse) arvutab automaatselt maksuvabaks tuluks 500 eurot kuus ja sina rohkem midagi tegema ei pea.

Kui sinu kuine tulu on üle 2100 euro, siis tuleb valida, kas paluda tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot või jätta maksuvaba tulu avaldus esitamata.

Kui tulu on 1200 eurost suurem ja 2100 eurost väiksem, on sinu maksuvaba tulu väiksem kui 500 eurot. Täpse summa leiad valemiga: 500 – 0,55556 x (sinu kuine brutotulu-1200). Sellisel juhul pead esitama tööandjale maksuvaba tulu avalduse saadud summa ulatuses. Sellest summast rohkem maksuvaba tulu tööandja arvestada ei tohi, küll on võimalik esitada avaldus väiksemas summas.

Mida teha kui aastane tulu on raskesti prognoositav?

Seni kuni saad tulu ainult ühest kohast ja igal kuul kindla summa, on aastase tulu hindamine lihtsam. Arvutamise töö teeb sinu eest tööandja (või muu väljamakse tegija ära) ning peab töötasult või pensionilt õige summa tulumaksu kinni. Näiteks kuus 1450-eurost brutopalka teenivale inimesele on ühes kuus ette nähtud maksuvaba tulu 361,11 eurot ja n-ö kätte saadav summa on 1190,46 eurot.

Sellise palgakorralduse puhul, kus töötajal on võimalik saada aasta jooksul ka preemiat või muud ebaregulaarset lisatasu, tuleb juba aasta alguses selle võimalusega arvestada. Kui toodud näite puhul saaks inimene aasta keskel 1000 eurot preemiat, siis oleks kuus ettenähtud maksuvaba tulu hoopis 314,82 eurot ning igakuine kättesaadav summa 1181,20 eurot. Seega peaks inimene juba aasta alguses tegema tööandjale maksuvaba tulu avalduse summas 314,82.

Enda maksuvaba tulu suuruse leidmiseks on internetis mitmeid kalkulaatoreid, mille abil saab lihtsasti enda maksuvaba tulu arvutada ja erinevate tuluprognoosidega katsetada. Näiteks kalkulaator.ee veebilehel asuv palgakalkulaator, mis võimaldab lisaks palgale võtta arvesse ka muud aasta jooksul saadavat tulu.

Kui tulu on aasta jooksul kõikuv, saad seda mitmest kohast või ootamatult ühekordset tulu, siis teeb see aastase tulu prognoosimise veelgi keerulisemaks. Sellisel juhul pead otsustama, kuidas on sulle kõige kasulikum käituda. Kas maksuvaba tulu avaldust muuta ja paluda seda arvestada väiksemas mahus, kui kuine brutopalk võimaldaks. Või paluda seda üldse mitte arvestada.

Raskesti etteennustatava tulu puhul on igal juhul mõistlik käituda maksuvaba tulu arvestamisel pigem tagasihoidlikumalt, sest nii väldid tulumaksu juurde maksmist ja kui maksadki aasta jooksul rohkem tulumaksu, saad 2019. aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi.

Kuidas saan ise asjadel silma peal hoida?

E-maksuametisse/e-tolli lisandub võimalus jooksvalt näha, kui palju on erinevad väljamaksjad inimesele tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See on prognoos, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti puudub MTA-l info täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.

Lisaks tasub e-maksuametis/e-tollis oma e-postiaadress ja telefon üle vaadata, sest hakkame sinna saatma teavitusi, kui maksuvaba tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama. Siis saad õigel hetkel kas selle arvestamisest loobuda või paluda see arvestada väiksemas summas. Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad meie koduleheküljelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu

Jäta meelde: