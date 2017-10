Aasta ettevõte 2017 on Magnetic MRO AS

Neljapäeval, 5. oktoobril tunnustati pidulikul auhinnagalal „Eesti parimad ettevõtted 2017“ Eesti silmapaistvamaid ettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitli pälvis lennukite remondi- ja hooldusteenuseid pakkuv Magnetic MRO AS.

Aasta ettevõte valiti EASi konkursi „Ettevõtluse auhind“ ning kaubandus-tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli parimate seast. Sel aastal konkureerisid aasta ettevõtte tiitlile Incap Electronics Estonia OÜ, Magnetic MRO AS, Rimi Eesti Food AS, Testlio OÜ, Toftan AS, Tallink Grupp AS ja Hekotek AS.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Eesti võimekatel ettevõtetel riigi majanduse edukuses ja ühiskonna heaolus suur roll. „Seetõttu peame väga tähtsaks neid riigi poolt tunnustada ettevõtluse auhinnaga, mis on ühtlasi ka lugupidamise väljendus kõikide ettevõtjate suhtes,“ rõhutas Ivask. „Aasta ettevõte Magnetic MRO AS on edukas eksportija, kes on jõudnud oma teenustega 37 riiki,“ lisas ta.

„Ettevõtlusauhindu üle andes tunnustame ja toome eeskujuks parimaid, kuid teiselt poolt väljendame sellega oma lugupidamist kõikide ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste suhtes, sõltumata nende tegevusulatusest või valdkonnast,“ ütles kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman. „Tunnustamisega soovime ettevõtjate panust ühiskonnas rohkem esile tuua, et ettevõtjaks olemist rohkem märgataks ja väärtustataks. Ja jätkame sellega ka edaspidi,“ kinnitas Luman.

„Eesti majandusarengu ees, mille mootoriks on ettevõtjad, seisab palju väljakutseid, näiteks kahanev rahvastik ja ettevõtluse lämmatamine kasvavate regulatsioonidega. Seda olulisemad on taolised ettevõtjate, kes vaatamata keerulistele oludele annavad jätkuvalt oma panuse Eesti heaolu parandamisse ja täidavad maksudega riigikassat, tunnustamised. Eesti Tööandjate Keskliit tänab kõiki ettevõtjaid, kes on ettevõtluse auhinnakonkursil osalenud ja mõistagi õnnitleb võitjaid,” sõnas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Tiit Kuuli.

EASi „Ettevõtluse auhind 2017“ võitjad:

aasta uuendaja – Testlio OÜ

aasta piirkonna ettevõte – Incap Electronics Estonia OÜ

aasta eksportöör – Magnetic MRO AS

aasta vastutustundlik ettevõte – Rimi Eesti Food AS

aasta välisinvestor – Toftan AS

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 2017. aasta konkurentsivõime edetabeli võitjad:

konkurentsivõimelisim mikro-, väike- ja keskettevõte – Hekotek AS

konkurentsivõimelisim suurettevõte – Tallink Grupp AS

2017. aasta konkurentsivõimelisimad ettevõtted tegevusvaldkonniti:

Nortal AS, side-, kommunikatsioon ja IT

Stora Enso Eesti AS, tööstus ja energeetika

A. Le Coq AS, toiduainetööstus

Swedbank AS, finantsvahendus

Silberauto AS, hulgikaubandus

Tallink Grupp AS, turism

Tallinna Kaubamaja Grupp AS, jaekaubandus

Merko Ehitus AS, ehitus

E.L.L. Kinnisvara AS, teenindus

Aasta ettevõtte valis esinduslik žürii, kuhu kuulusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, 2016. aasta uuendaja AS-i Estonian Cell juhatuse liige Siiri Lahe, Eesti Panga president Ardo Hansson, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Cybernetica AS juhatuse esimees Oliver Väärtnõu ning 2012. aasta ettevõtja AS-i Chemi-Pharm juhataja Ruth Oltjer.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.