Blogija Henry Jakobson soovitab: mida huvitavat toimub ettevõtlusnädalal Tartus

Blogija Henry Jakobson, kes ettevõtlusnädala eel EASi Facebooki kontot majandas, jagas seal ka soovitusi, millistest 2.–8. oktoobrini Tartus toimuvatest ettevõtlusnädala koolitustest ta ise osa võtta tahab. Vaata järele, kindlasti on programmis midagi Sullegi kasulikku!

Koolitus „Liftikõned. Kuidas esitleda enda ideed selgelt ja meeldejäävalt?”

Kuna seal õpetatakse, kuidas enda tegevust lühidalt tutvustada ja mõjuda enesekindlalt. See oleks mulle vajalik oskus küll.

Seminar „Turundamine Facebookis väikese eelarvega – kellele, miks, kuidas?”

Kuna minu uus ettevõte hakkab tegutsema turundusvaldkonnas, siis tahaksin natuke näha, mida teised selles valdkonnas mõtlevad.

Koolitus „Telefoniga pildistamine. Lihtne või keeruline?“

Fotograaf õpetab, kuidas saada oma telefonikaamerast maksimum. Isegi kui ma poleks ettevõtja, tahaksin sellest osa võtta.

Seminar „Kuidas pidada häid ja mõjusaid ettekandeid?”

Ka see on lihtsalt üks elus vajalik oskus – kuidas teised aru ei saaks, et sa laval närvis oled.

Mis koolitustele sina end kirja paned? Ja kui paned, tee seda kohe, sest kui miski meeldib sulle, siis tõenäoliselt ka teistele ja ühel hetkel ongi koolitus juba täis.

Ettevõtlusnädal toimub kõigis Eesti maakondades – vaata programmi ja leia endale sobilik üritus, koolitus või töötuba!

Henry Jakobson on ettevõtja, ajakirjanik ja Eesti üks edukamaid blogijaid, kes kajastab oma tegemisi Facebooki lehel, millele omistati aasta meesteblogi ja aasta blogi 2017 tiitlid.