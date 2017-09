"Ettevõtlikkus kooli" innustab ettevõtjaid taas õpilastele oma lugu rääkima

Eesti ettevõtjad ja tippjuhid külastavad kesk- ja kutsekoole ettevõtlusnädalal, 2.–6. oktoobril, et julgustada noori õppureid mõtlema ettevõtlikult. Ettevõtjatel ja koolidel on võimalus end kirja panna veebilehel www.mystory.ee.

Algatuse eesmärk on näidata peatsetele koolilõpetajatele ettevõtjate isiklike edulugude kaudu ettevõtlikuks saamise teekonda. Selleks jagavad ettevõtjad ühe koolitunni jooksul noortega oma isiklikku ettevõtlikkuse lugu – kuidas nemad ettevõtjateks said ja millised on olnud suurimad väljakutsed sel teel.

Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepa sõnul on väga oluline, et ettevõtjad kasutavad kõiki võimalusi noori positiivselt motiveerida. “Eesti paistab Euroopa Liidus silma kurvaks tegevalt madalate ettevõtluse numbritega – seda eriti suhtarvuga ettevõtjad palgatöötajatesse. Kõige lihtsam on juhtida trendi positiivse eeskuju kaudu – ettevõtjad peavad minema kooli ja rääkima oma loo, innustama ning andma noortele selle vajaliku kick'i. Just see on kõige mõjusam meede suhtarvude nihutamiseks,” näeb Ruusalepp algatuses "Ettevõtlikkus kooli" suuremat eesmärki.

Juba mitmel aastal koolis oma lugu rääkimas käinud Taxify kaasasutaja Martin Villig väärtustab algatuse juures lisaks noorte inspireerimisele ka tagasisidet ettevõtjale. “Ettevõtjale on projektis osalemine ajaliselt vaid üks ära jäänud koosolek, kuid vastu saadav väärtus on kordades suurem. Iga kord, kui ma olen koolitunnis noortega kohtunud, saan teada, mida tänapäeva noored ettevõtlusest arvavad. Selle kaudu, mida nad küsivad, saan ma aimu tänasest koolisüsteemist, mis tekitab minus ettevõtjana veel suuremat soovi noorte ettevõtlikuks saamisse panustada," on Villig algatusele tänulik.

"Ettevõtlikkus kooli" toimub kolmandat aastat Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduse Koja, SA Tuleviku Kool, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja SA KredExi koostöös.

Eelmisel aastal käisid projekti raames oma lugu jagamas 123 ettevõtjat 107 koolis.





Vaata ka videot, kuidas Islandi kirjanik, näitleja ja ettevõtja Magnus Scheving käis eelmisel aastal projekti "Ettevõtlikkus kooli" raames Tallinna Inglise Kolledžis noortele oma lugu rääkimas. Tõelise energiapommina ei olnud tema loeng staatiline. Pole ka siis imestada, et mehe loodud maailmakuulus lastesari "LazyTown" nii edukas on.