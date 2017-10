Ettevõtlusministri Urve Palo pöördumine ettevõtlusnädala puhul

Head Eesti ettevõtjad ja ettevõtlikud Eesti inimesed kõikjal maailmas!

Ettevõtlusnädala puhul tänan teid kõiki ja tunnustan selle julguse, teotahte ja visaduse eest, mis iga ettevõtte asutamise, kasvatamise ning töös hoidmisega kaasneb. Just teie igapäevatöö ja panus on see, mis loob majandusliku vundamendi iseseisvale, tugevale ja arenevale Eesti Vabariigile.

Aitäh, et olete osanud ja tahtnud näha võimalust oma kuitahes suure või väikese algatusega maailma parandada, endale ja teistele rakendust leida ning eneseteostusvõimalust pakkuda. Rääkimata tööst, palgast ja igapäevasest leivast ühele või tuhandetele inimestele.

Aitäh, et teie töö ja ambitsioon muudab võimalikuks selle, et ükskõik kus maailma otsas on meil mitte ainult teoreetiline, vaid järjest tõenäolisem võimalus kokku puutuda tükikesega Eestist – olgu selleks siis mõni unikaalne lahendus või ese, mis on valminud isamaa metsade vahel. Mida kaugemal ja mida ootamatuma esemega, seda suurem on meie üllatus ja rõõm oma kodumaa, oma inimeste, Eesti ettevõtlikkuse üle.

Steve Jobs on öelnud, et inspiratsioon – see ei ole usk tehnoloogiasse. See on usk inimestesse. Eileõhtune Eesti parimate ja konkurentsivõimelisemate ettevõtete auhinnagala oli inspireeriv. Võtame näiteks aasta eksportööri ja Eesti aasta ettevõtte tiitli pälvinud kommertslennukite hooldusega tegeleva Magnetic MRO või aasta uuendaja ja 2017. aasta noore ettevõtja tiitli võitnud mobiilirakenduste testimist tegeva Testlio. Need on rahvusvahelise haardega nimed, mida paljud meie hulgast ehk ei teagi, aga selline on loodetavasti meie tulevik, kus järjest enam on avastamisrõõmu uute nüüdisaegsete ettevõtete näol.

Eile õhtul Nordea kontserdimaja laval ja saalis oli kohal palju neid, kelle üle me õigusega uhked oleme. Paljud ei saanud ka osaleda lihtsalt seepärast, et nende ettevõtlus ja töö oli neid parajasti viinud kuskile kodust kaugemale. Aga nende ettevõtluslooming ja kirg omas valdkonnas Eesti, Euroopa või koguni maailma parim olla, teeb suuremaks ja rikkamaks kogu Eesti.

Aitäh teile, edu ja jõudu valitud rajal jätkamiseks ning uute, loodetavasti pööraselt edukate ettevõtmiste algatamiseks!

Lugupidamisega

Urve Palo

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister