Ettevõtlusnädala avab presidendi kohtumine Võru Gümnaasiumi õpilastega

Tänavuse ettevõtlusnädala sümboolseks avasündmuseks on "Ettevõtlikkus kooli" programmi raames toimuv Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi külaskäik Võru Gümnaasiumisse ja ettevõtlusteemaline loeng noortele esmaspäeval, 2. oktoobril.

Avaürituse toimumiskoha valik on sümboolne – ettevõtlikkus on üks Võru Gümnaasiumi põhiväärtustest. Seda kinnitavad ka 25 õpilasfirmat, mis esimese kahe õppeaastaga koolis loodud said. Ka alanud õppeaastal on plaanis kooli 11. klassi õpilastega luua umbes 15 õpilasfirmat ning oktoober ongi just ideede genereerimise ja loomeperiood. Võru Gümnaasiumis alguse saanud eduloo tõttu on nüüd Võrumaa kerkinud maakonnaks, kus on kõige rohkem õpilasfirmasid elaniku kohta.

Lisaks president Kaljulaidi visiidile Võru Gümnaasiumisse külastab järgmisel nädalal üle Eesti põhikoole, gümnaasiume ja kutsekoole sadakond ettevõtjat ja tippjuhti, et ühe koolitunni jooksul rääkida oma lugu ja innustada noori ettevõtlikkusele.

Esmaspäeval kell 11.50 algavast president Kaljulaidi kohtumisest Võru Gümnaasiumi õpilastega ja ettevõtlusteemalisest arutelust teeb otseülekande veebiportaal Delfi.ee ning see on kogu nädala jooksul Delfis ka järelvaadatav.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel 2.–8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala fookus on tänavu noortel, keda innustatakse oma ettevõtet looma. Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.

Ligi 300 ettevõtlusnädala tegevust ja sündmust (täpne programm www.ettevotlusnadal.ee) leiavad aset kõikides Eesti maakondades. Neljapäeval, 5. oktoobril toimub Tallinnas Nordea kontserdimajas Eesti parimate ettevõtete auhinnagala. Lisaks toimuvad kogu nädala vältel koolides ja kutseõppeasutustes õpilaste kohtumised ettevõtjatega projekti "Ettevõtlikkus kooli" raames.

"Ettevõtlikkus kooli" on algatus, mis viib kokku ettevõtjad ja koolinoored. Ettevõtlusnädala jooksul külastavad paljud ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ning kutsekoole, et ühe koolitunni jooksul rääkida oma lugu ja innustada noori ettevõtlikkusele. 2016. aastal külastas 123 ettevõtjat 107 kooli. 2015. aastal külastas 71 ettevõtjat 61 kooli, jagades oma lugu ligi 3000 noorega.

Lähem info "Ettevõtlikkus kooli" programmi kohta.

Ettevõtlusnädala toimumist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täpsem info ja programm.

Ettevõtlusnädal Facebookis www.facebook.com/EnterpriseEstonia ja www.facebook.com/arenduskeskused.