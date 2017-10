Liis Lemsalu: mina, ettevõtlus ja sina

Laulja ja ettevõtja Liis Lemsalu on kogu ettevõtlusnädala jaganud EASi ja maakondlike arenduskeskuste Facebooki lehel omi mõtteid ja kogemusi ettevõtlusest.

Liis Lemsalu: “Kui alustada kolmetähelise sõna "äri" lahti dešifreerimist, siis koheselt kerkivad mõtteisse rahatähed, tähtsate numbritega Exceli tabelid ja kalkulaatorid. Kogu ühiskond toetub suuremal või väiksemal määral äri tegemisele ja aina rohkem inimesi jõuab tänapäeval oma ettevõteteni. Noortele räägitakse juba varakult äri tegemisest, erinevatest äriideedest ja kuidas end tulevikus ka selle kaudu realiseerida.

Ühtedele meist on äri ajamine kui hall ala. Äri funktsioonist oleme küll teadlikud, kuid sellega tegelemiseni reaalselt ei jõua või siis puudub reaalne soov sellega tegeleda. Teistele on äri ajamine aga heaks väljundiks, mis pakub põnevust ja pinget.

Ennast olen alati liigitanud pigem esimesse kategooriasse ehk olen see, kelle jaoks sõna "äri" silmi päris lõkkele ei löö, kui on võimalus kuskil n-ö business'i ajada. Alles oma kahekümnendate alguses hakkasin ettevõtlusele teise pilguga vaatama ja mõistsin, et äri ei pea endas alati käsitlema midagi ebamugavat või tüütut.

Lihtne valem on see, et sa pead lihtsalt tegelema sellega, mis sind huvitab ja reaalselt motiveerib ka pikemas perspektiivis. See miski, mis sind sütitab, mis võimaldab sulle elu(stiili), millest unistad. Tunne ära oma kirg ja muuda see oma äriks. Tänapäeva Eestis on ettevõtte asutamine vägagi lihtsaks tehtud ning spekter, kust ettevõtluseks ideid ammutada, on ju pea piiritu. Olgu selleks näiteks siis millegi tootmine või valmistamine, teenuse osutamine, uue leiutamine või hoopis mõni oskus, mida sul maailmaga jagada on. Minu stsenaariumis on selleks siis muusika ja meelelahutus(äri), mis suudab mind iga päev eesmärgipäraselt toimetama panna. Sellise nn kire järgi liikumise teed läinud inimesed on need õnnelikud, kes saavad öelda, et töö on nende hobi.

Usun, et iga eduka ettevõtte valem on selge visioon ja igapäevaselt selle poole püüdlemine ja nagu Steve Jobs on öelnud: "If you really look closely, most overnight successes took a long time.””

“Iga inimese käitumist ja tema isikupära mõjutavad erinevad läbielatud kogemused. Osa neist on positiivsed ja edasiviivad, teised aga negatiivsed ja pigem seisakut soosivad. Enda isiklike kogemuste põhjal oskan öelda, et millegipärast on vahel negatiivsetel kogemustel palju tugevam efekt kui positiivsetel.

Meid jäävad mingitel hetkedel pigem kummitama tagasilöögid kui kõik see, mida oleme juba saavutanud. Selline mõtteviis võib aga omakorda hakata pärssima meie efektiivsust ja reaalset potentsiaali. Kõige tähtsam on suuta vaatamata tagasilöökidele edasi tegutseda.

Ka ettevõtliku inimese käitumist ja isikupära mõjutavad kogemused, olgu siis selleks võidud-kaotused, õnnestumised-ebaõnnestumised, kiiduavaldused või läbielatud kriitika. Samuti on ettevõtliku inimese tegutsemine seotud riskide võtmisega, et saavutada maksimaalselt parim tulemus. Riskimine on omakorda seotud võimalusega kaotada ettevõetud projektis. Aga see on seda väärt, sest mööda lähevad võimalused, mitte ohud!

Kas arvate, et läksin esimesena käsi püsti "Eesti otsib superstaari" saate katsetele? Ei värisenud süda sees? Praegu võin julgelt öelda, et kui ma poleks allunud lähedaste survele ning osalenud, ei oleks ilmselgelt mu lauljakarjäär selliselt tuult tiibadesse saanud. See oli see hetk, see võimalus ja olen väga tänulik, et sellest kinni haarasin!

Alati ei saa kõikjal ja kõike võita ning see on samuti täiesti okei! Seega kõik ettevõtlikud noored, kelle sihiks on oma ettevõtte rajamine, peaksid arvestama, et loomulikult tuleb ise palju vaeva näha ja mõtete teoks tegemine ei pruugi alati kohe alguses õnnestuda. Sellegipoolest ei tohi alla anda!

Kõikidest vigadest ja ebaõnnestumistest on võimalik õppida ning teha järgmine

kord paremini. Vahepeal on väikesed eksimused isegi head, sest kui nendega toime tullakse, osatakse järgmine kord vigu vältida, olukordi paremini lahendada. See kõik kasvatab ja arendab. Nii isiklikul kui ka ettevõtte tasandil. Kõiki teele juhtuvaid katsumusi võiks ideaalis näha kui õppimis- ja arenguvõimalusi. Igal pool kehtib energia jäävuse seadus ehk ilma suure tööta ei saa loota ka suurt tulemust.

Mis on Sinu elus täna see, mis väljakutse esitab ja millele pühendudes end täiesti uuel (ja paremal) tasemel leiad? Otsime natuke ja me kõik leiame midagi, mis mugavustsoonist välja viib, kuid pärast end ka magusalt ära tasub.”