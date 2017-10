M&A tehingud loovad küpsele ettevõttele uue kasvuperspektiivi

Enamikul ettevõtlusnädala üritustel on fookus äri alustamisel ja sellega seotud riskidel. Investment Agency ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminar "Kuidas suurendada oma ettevõtte väärtust ülevõtmistehingute teel?" keskendub aga küpsete ettevõtete laienemisvõimaluste analüüsile.

Tänapäeva majanduskeskkonnas, kus Eesti üha rohkem konsolideerub Euroopaga ning raha on odav, on õige aeg oma ettevõtte kasvatamiseks ülevõtmistehingute kaudu. Eesti liikmelisus EL-is tagab mugava juurdepääsu ühisturu hüvedele, tuues kaasa kiirema majanduskasvu koos palkade suurenemisega. Paratamatult peavad ka Eesti ettevõtted kasutama tekkinud võimalusi selleks, et kasvava rahvusvahelise konkurentsi tingimustes kasumlikkust säilitada.

Institute for Mergers, Acquisitions and Alliancesi andmetel moodustas M&A tehingute maht 2016. aastal Euroopas miljard eurot ja tehingute arv oli kasvavas trendis, jõudes 18 tuhande tehinguni. See näitab keskmise suurusega ettevõtete kasvavat julgust teostada uusi investeeringuid turuosa suurendamiseks. 2015. aasta M&A tehingute arv Euroopas oli 17,5 tuhat ja koguväärtus 1,16 miljardit eurot.

Maailma M&A turg jätkas mullu kasvamist, jõudes 48,8 tuhande tehinguni kogumahuga 3,6 trillionit dollarit. M&A tehingute arv on kasvanud mitmendat järjestikust aastat, mis toetab samuti usku majandustsükli kasvufaasi jätkumisse.

Tallink-Silja tehing leiab järgijaid



Viimastel aastatel oleme korduvalt lugenud ajakirjandusest uudiseid Eesti ettevõtete ostutehingutest Soomes, Rootsis ja ka kaugemal. Tallinki sajanditehing Silja Line'i ostul avas otsekui teiste Eesti ettevõtete silmad ja varem pea võimatuks peetut hakati tõsisemalt kaaluma. Valdavalt on ülevõtmistehingud toimunud sektorites, kus äritegevuse sisendkulud on Eestis märgatavalt madalamad kui ülevõetava ettevõtte asukohariigis.

Väga eduka näitena saab esile tuua OY Betonimestari ostu AS TMB poolt, mis teostati aktsiate ostu ja aktsiate vahetustehingu vormis. AS TMB, millel on nüüd tütarettevõtted Rootsis, Soomes ja Lätis, peaks prognoosi kohaselt 2017. aastal jõudma 100 miljoni euro suuruse käibeni. Eelneva aasta tulemus ületatakse sellega kahekordselt. See ülevõtmistehing oli edukas nii sisu kui ka ajastuse koha pealt, tabades täpselt nii Rootsi kui ka 2016. aastal Soomes uuesti kasvufaasi jõudnud ehitussektori buumi.

Kogemused on toonud ka teadmised ja oskused

Iga aastaga kasvab nii Eesti ettevõtjate kui ka nõustajate kogemus taolisi äriinvasioone edukalt lõpule viia. Iga ettevõtte ostu-müügitehinguga õpitakse ja välistatakse riske, mida eelnevalt võibolla ignoreeriti või ei osatud ette näha.

M&A valdkonnas on tekkinud toimiv koostöövõrgustik, mis aitab ettevõtte omanikel leida oma tegevusvaldkonna sihtgrupis potentsiaalseid partnerid ning toetab läbirääkimiste edukaid lõpuleviimisi.

Ettevõtted võiksid julgemalt mõelda olemasoleva äritegevuse kasvatamisele ülevõtmistehingute kaudu. Eesti väikese majandusruumi tõttu on olenevalt arengufaasist ettevõtte väärtuse kasv võimalik üksnes läbi eduka ülevõtmistehingu. Viimast toetavad positiivne vaade turgude integreerimisele ja praegu veel odav laenuraha.

