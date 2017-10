Viljandi inspiratsioonikonverents toob kokku edukad ebaõnnestujad

5. oktoobril toimub Viljandi Lennukitehases inspiratsioonikonverents, mis toob Eesti väikelinna esinema kaheksa edukat inimest, kes ei häbene tunnistada oma ebaõnnestumisi ja on valmis isiklikke kogemusi teistega jagama.

Inspiratsioonikonverentsi eestvedaja, Viljandimaa Arenduskeskuse tööstuse ja ekspordi arendusjuhi Ragnar Tammsalu sõnul on tegemist kindlasti tänavuse Viljandi ettevõtlusnädala kõige olulisema sündmusega. “Tegelikult ei ole varasematel aastatel Viljandis midagi nii suurt ette võetud. Otsustasime tänavu, et proovime oma väikese ja vähe kokku töötanud, aga ambitsioonika meeskonnaga teha ettevõtlusnädalal midagi teistmoodi ja ägedalt,” ütles Tammsalu.

Konverentsi teema “Failures” sai paika suvel ühe ajurünnaku käigus. “Ebaõnnestumiste ja äpardumiste teema kõnetab alati. Põhiküsimus, mis pärast ajurünnakut jäi, oli see, kas ja kes on valmis oma feilimistest rääkima. Nii uskumatult, kui see ka ei kõla, tuleb välja, et tegelikult on kõik edukad inimesed kunagi äpardunud ja päriselt ka valmis oma kogemusi teistega jagama,” selgitas Tammsalu.

Viljandi esimesel inspiratsioonikonverentsil võtavad “julguse” kokku ja räägivad oma ebaõnnestumistest Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) peakorraldaja Tiina Lokk-Tramberg, Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer, Telliskivi loomelinnaku sisujuht Raimo Matvere, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku vedaja Jaan Aps, Enics Eesti tehase juht Jaanus Aal, Viljandi ettevõtja Kait Lukka, GoWorkaBiti kaasasutaja-tegevjuht Kristjan Vanaselja ning Karmen K. Burns CGI-st. Päeva modereerib Andrei Liimets.

“Kuna siinne kogukond on üsna kokkuhoidev, siis meile tulid nõu ja jõuga kohe abiks ka Viljandi linn, Viljandi Loomemajanduskeskus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning kohalik noortealgatus VLND,” ütles Tammsalu.

Inspiratsioonikonverents “Failures ...and how to turn them into success” toimub 5. oktoobril Viljandi Lennukitehases (jah, Viljandis tehti kunagi ka lennukeid. Hariduse 12a) algusega kell 12.00. Piletid saadavad Piletilevis. Piletite arv on piiratud.

Rohkem infot konverentsi ja esinejate kohta.