20 aastat tagasi. Tallinna börsi tabas krahh. Mis sel koledal päeval juhtus?

Tallinna börsil jõudis 23. oktoobril 1997 kätte miski, mida ei julgetud kartagi.

Kuum börsisuvi oli ammu möödas, kuid aktsiaturul polnud enam tohutut vaimustust. Investorid, kes tänasel päeval kvalifitseeruksid pigem kiire kasumi peal väljas olnud spekulantideks, kasutasid laialdaselt börsimängudeks laenuraha. Börsil rikastumine oli pöörane. Aktsiate hinnad kerkisid kui pärmitaignal.

Kui hinnad tõusid, teeniti nii justkui võimendusega rohkem kui oleksid omavahendid lubanud. Koledal oktoobripäeval hakkas see tööle vastupidi. Paljud investorid kaotasid võimendusega raha ning tagantjärgi tarkusena läks suhteliselt hästi neil, kes kohe aktsiad maha müüsid.

Kahjuks vana börsitarkust, mis oli ka Seppo Saario börsivihjete raamatus olemas, kas ei teatud või ei rakendatud. Selleks oli cut the losses, let the profits run ehk müüge kahjumi piiramiseks aktsiad maha ja laske kasumis aktsiatel edasi tiksuda.

Pangamaakleritel oli käed tööd täis, telefonid olid punased, börsiinfo edastamine venis.

Aktsiaindeks TALSE kolksatas päevaga alla 15,3 protsenti.

Paljusid toonaseid börsiettevõtteid pole enam. Valik sellest, mis toimus Tallinna börsil tol koledal päeval. Eesti Forekspanga aktsia kukkus päevaga 15,4 protsenti, Eesti Hoiupanga oma 4,7 protsenti, Eesti Ühispank 30,3 protsenti, Hansapank 17,5 protsenti, Norma 17,3 protsenti, Tallinna Farmaatsiatehas 16,2 protsenti, Klementi 7,1 protsenti, Baltika 8,3 protsenti, Eesti Näitus 1,5 protsenti, Estiko 2,7 protsenti, Leks Kindlustus 3,4 protsenti, Viru Rand 6,3 protsenti. Ei saa öelda, et aadrilaskmise päeval puudus tõusja. Selleks oli dividendiaktsia Saku Õlletehas, mis kallines 5,7 protsenti. ESS, Evea Panga ja Tallinna Külmhoone aktsia sulgemishind ei muutunud.

Pennu Computer Technology aktsia ei saanud tol päeval kauplemisel kätt valgeks.

Börsi vanalt kodulehelt ei õnnestu enam kätte saada EMV, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Panga, Fakto, Harju Elektri, Viisnurga, Kalevi ja Rakvere Lihakombinaadi aktsiaga toimunut.

Börs, mis alles oli eestlaste rahvussport, muutus sõimusõnaks.

Börsikrahhile järgnes ränk pikaajaline langus. Investorkond toibus krahhist alles kusagil 2000. aasta paiku, kui börsil hakkasid oma esimesi samme tegema uue põlvkonna investorid.