Aasia rikkad valmistuvad finantsturgude languseks

Aasia rikkad kardavad finantsturgude langust ja on seetõttu püüdnud vähendada riske suurendades raha osakaalu varadest viie aasta suurimaks, selgub Capgemini uuringust.

Aasia rikkad, kellel on vähemalt miljon dollarit investeeritavat vara, on suurendanud portfellis raha osakaalu varudes moona mille eest osta finantsturgude korrektsiooni korral madalamalt finantsvarasid.

Jaapanita Asiaa uuringu tulemustest selgus, et teises kvartalis oli Aasia rikastel rahas umbes veerand varadest. Mullu oli neil rahas 21 protsenti.

Kuigi Aasia rikkad on kuhjanud raha kokku, on nad jätkuvalt tugevasti investeeritud aktsiates, mille osakaal portfellis on kasvanud viie aasta kõrgeimale tasemele ehk 28 protsendini portfellist. Raha ja aktsiate osakaalu suurenemine on tulnud alternatiivsete varade nagu struktureeritud toodete, riskifondide ja kinnisvara arvelt.

Kui Aasia arvestusse võtta taas Jaapan, siis selles piirkonnas kasvas mullu eelnenud aastaga võrreldes nii miljonäride hulk kui nende kogurikkus aeglasemalt, teatas Capgemini. Aasia rikaste kogurikkus kasvas mullu 8,2 protsenti, 18,8 triljonile dollarile. Üleeelmisel aastal kasvas Aasia rikaste kogurikkus 9,9 protsenti. Kasvu vedasid Indoneesia ja Tai.