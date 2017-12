Algas Bitcoini uus ajastu

Krüptorahale Bitcoin algas täiesti uus ajastu, kuna sellest sai börsikaup.

Reguleeritud finantsturg Chicago optsioonibörs Cboe lubas bitcoini futuurid pühapäeval börsile ja tänase börsidebüüdi käigus on bitcoini futuur kallinenud 20 protsenti.

Bitcoini lähim lepingu (ajaliselt kõige kiiremini lõppeva lepingu) hind 2340 dollari võrra 17 8000 dollarile.

Börsikauplemine ei läinud sugugi viperusteta. Börs saatis välja teate, et kuna börsi veebilehe külastus kasvas oluliselt, siis võib veebileht olla aeglasem ja ajutiselt suisa maas olla. Samas kõik kauplemisüsteemid toimuvad tavapäraselt.

Futuuride arveldused toimuvad rahas, mitte bitcoinides, kirjutas Barrons.com. Bitcoini börsisümbol on XBT. Selle hinnaliikumisi saab vaadata siit.

Eks nüüd on nii bitcoinihuvilistel kui investeerimishuvilistel palju uut ja huvitavat. Bitcoinihuvilised saavad end kurssi viia futuurikauplemise nüanssidega ja futuuride kauplejad uue börsikaubaga.

Näiteks on huvitav bitcoini hinna kujunemine. Kas futuurihind erineb oluliselt bitcoini hinnast mujal? Hinnaerinevus võib näidata Wall Streeti huvi või huvipuudust bitcoini futuuri vastu võrreldes teistel turgudel tegutsevate väikeinvestoritega. Kas futuurihind hakkab liigutama mujal bitcoini hinda või bitcoini hind bitcoini futuuri hinda?

Kui bitcoiniga saab üleilmselt teha tehinguid seitsmel ööpäeval nädalas, siis Cboe futuuribörsil vaid viiel kauplemispäeval nädalas. Kas see paneb futuuriturul tegutsejad ebasoodsamasse olukorda, kui futuurikauplemise pausil tuleb näiteks oluline uudis – mõne valitsuse otsuse või muu näol. Siis bitcoini mujal kauplejad saavad infole reageerida ja futuurikauplejad mitte.

Samuti on huvitav bitcoini futuuri kauplemismaht. Kas see muutub likviidseks börsikaubaks või mitte? Suured Wall Streeti rahamajad näitavad bitcoini futuuri vastu üles huvi vaid siis kui see kujuneb viisavalt suure kaubeldavusega tuletisinstrumendiks.

Futuuride vormis on oluliselt lihtsam müüa bitcoini lühikeseks. Lühikeseks müük on justkui laenuks võetud vara müük lootuses osta see odavamalt tagasi. Kui paljud investorid julgevad bitcoini lühikeseks müüa? Kahjumid tulevad lühikeseks müüjale ruttu kui bitcoin tõuseb päevas näiteks 20 protsenti.

Kes hakkab Wall Streeti firmadest tegema bitcoini futuuridele turgu? Cboe ei iitsatanud hiljutises intervjuus midagi turutegemisest. Seni pole ükski suurpank seda riski võtnud, kuid suhtumine võib muutuda. Chicago kiirkauplejad võivad olla varajasteks turutegijateks.

Bitcoini futuur on üks äraütlemata pretsedenditu ja riskantne instrument. Sageli on sedasi, et inimesed tahavad kõigepealt vaadata, kas midagi hakkab üldse toimuma. Kas futuurihind hakkab nii metsikult liikuma, et käivituvad hinnaliikumise automaatsed piirangud? Kas finantsvõimenduse lisandumine (futuurid on võimendusega tehingud) koosluses bitcoiniga moodustavad plahvatusohtliku kokteili? Cboe on neile futuuridele kehtestanud esialgse 40 protsendise tagatise nõude ehk panust tehes tuleb tagatiseks anda lepingu väärtusest 40% ulatuses raha.