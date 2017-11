Analüütiku peen huumor. Kas Musk jõuab enne Marsile kui Tesla muutub kasumlikuks?

Ühe Saksamaa suurpanga Nord/LB analüütik hakkas tegema Tesla aktsia analüüse, andes kohe aktsiale müügisoovituse, kirjutab CNBC. Miks nii?

„Küsige endalt – kumb juhtub enne – kas Elon Musk lendab oma SpaceX-iga Marsile või suudab ta lõpuks viia Tesla kasumisse,“ viskas Nord/LB analüütik Frank Schwope nalja Tesla juhi Elon Muski üle. „Meie arvates on suur viga, et Tesla ja Musk ei pühendu mõnele olulisele asjale. Selle asemel teeb ta kõike natuke, kuid ei lähe lõpuni.“

Musk juhib ka kosmosetranspordiettevõtet SpaceX. See ettevõte oli hiljuti uudistes eesmärgiga koloniseerida Mars.

Üheks Tesla probleemiks on see, et vaatamata innovatiivsusele ei suuda ettevõte kasvatada tootmist. Schwope määras aktsiale 270-dollarilise hinnasihi, mis tähendaks aktsiale 12 kuu perspektiivis 15 protsendist languspotentsiaali.

Teslal on olnud raskusi veenmaks Wall Streeti, et autokompanii rahaasjad on korras ja suudetakse lahendada pudelikaelad tootmises. Kajades nagu teised analüütikud ütles Schwope, et Tesla ei suuda 2018. aastal müüa 500 000 autot. Ka ei suuda tõenäoliselt tema sõnul Tesla muutuda kasumlikuks enne 2020. aastat.

„Tesla aktsia on ekstreemne tulevikupanus,“ ütles Schwope. „Aktsia areng sõltub sellest, kuidas suudab väike premium elektriautotootja muutuda kuuekohalise müüginumbriga masstootjaks. Me ei usu, et Teslast saab karm konkurent olemasolevatele autotootjatele,“ lausus ta.

Analüütiku sõnul on 50 miljardit dollarit Teslale liiga suur turuväärtus.