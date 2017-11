Arco Vara pööras kahjumi jooksvasse kasumisse

Arco Vara pööras kolmandas kvartalis aasta jooksvasse kasumisse.

Kui kuue kuu tulemustes oli ettevõte 600 000 euroga kahjumis, siis üheksa kuu kasumiks kujunes 100 000 eurot.

Kolmanda kvartali käive kasvas mullu sama perioodiga 5,9 korda. Puhaskasumiks tuli 700 000 eurot, mullu jäi ettevõte sel ajal 400 000 eurosesse kahjumisse.

2017. aasta III kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides kokku 59 korterit ja 2 äripinda ning 9 kuuga kokku 60 korterit, 2 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut. 2016. aasta 9 kuuga müüdi kokku 75 korterit, 5 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut. 2016. aasta esimesel poolel toimus aktiivne müük Manastirski projektis Bulgaarias, 2017. aasta III kvartalis jõudis lõpusirgele Lahepea 7 arendusprojekt., teatas ettevõte börsile.

„Me aitasime oma vahendus- ja hindamisteenustega Eestis ja Bulgaarias kokku rohkem kui 2000 inimest ning andsime asjaõiguslepinguga üle umbes pooled Kodulahe 1. etapi korteritest ja äripindadest,2 teatas ettevõte.

„Ootame grupina ka head neljandat kvartalit, mille lõpuks peaks üle 90% Kodulahe I etapi majast olema müüdud. Täielik väljamüük ei ole plaanis ning ei ole ka kriitiline, arvestades seda, et pärast Kodulahe I etapi väljamüüki on meie ladu uuesti tühi,” raporteeriti aruandes. „Positiivne võrreldes varasemaga on see, et on käimas Sofias Iztok Parkside I etapi ehitus, millest 1/3 on eellepingutega müüdud, ning et 2018. aasta esimeses kvartalis peaks käivituma ehitus ka Kodulahe II etapis (ca 68 korterit) ja teises kvartalis Tartus Oa tn arendusprojektis (ca 40 korterit). 2018. a. esimeses kvartalis peaksime jõudma omandada Arco Vara maapanka kaks täiendavat arendusprojekti, ühe Tallinnas ja teise Sofias.”

Madrid Blvd renditulud on kasvanud ja hoone rahavoog on pärast intressimaksete tasumist positiivne. Hoonesse heade klientide leidmine on küll osutunud oodatust aeganõudvamaks, aga pikemas perspektiivis peame tõenäoliseks hoone renditulude kasvu. Aasta lõpuks on ettevõttel plaanis pikendada olemasolev pangalaen.