Bitcoini hinnatõusu prognoosinu pakub krüptorahale pööraselt suuri hinnanumbreid

Bitcoin jätab selja taha 20 000 dollari taseme ja jätkab pöörast tõusu, jõudes kuuekohalise hinnani, prognoosis analüütik Ronnie Moas.

Juulis, mil krüptoraha maksis 2600 dollarit, ütles Moas, et see on väärt 5000 dollarit.

„Bitcoin on juba minu eelmisest soovitusest tõusnud 500 protsenti,“ lausus ta. „Ma ootan veel 500 protsendist tõusu praeguselt tasemelt,“ ütles Standpoint Researchi asutaja Moas.

Suvel määras mees Bitcoini tuleva aasta hinnasihiks 5000 dollarit. Esmaspäeval maksis bitcoin Coinbase andmetel 18 168 dollarit.

„Minu arvates jõuab bitcoin kunagi 300 000 kuni 400 000 dollarini, olles maailma väärtuslikuim valuuta,“ ütles Moas CNBCi telesaates.

„Ma ei tea kui palju on kulda, kuid ma tean kui palju on bitcoine ning seda, et kahe aasta pärast jahivad 300 miljonit inimest üle maailma, soovides saada mõnda miljonit bitcoini.“

Tema agressiivne tõususoovitus põhineb infol, et maailmas saab eksisteerida vaid 21 miljonit bitcoini. Loomulikult viib kasvav nõudlus hinna üles, lausus ta.

Moas ütles, et ta kardab, et tema hinnasiht on liiga konservatiivne, kuid teised sellega ei nõustu.

„Meie arvates on see riskantne,“ lausus Singapuri panga OCBC varahalduse asejuht Vasu Menon. „Ma ei näe, et sellel bitcoini hinnarallil oleks mingisugust fundamentaalset põhjust."

Moas ütles, et pidu on alles alanud.

„Bitcoin paistab mulle nagu Amazon,“ lausus ta. „Nii nagu Amazoni aktsia oli 15 aastat tagasi ostu ja hoidmisvõimalus, peaksid inimesed kauplema ka bitcoini.“