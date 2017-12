Bitcoinist Usbekistanini: millega teeniti ja kaotati 2017. aastal enim?

Ehkki aasta pole veel läbi, tegi Bloomberg juba ülevaate 2017. aasta parimatest ja halvimatest finantsvaradest.

Kokkuvõtvalt oli aasta hea riskivaradele, mis paistis välja aktsiates, arenevate turgude ja ettevõtete võlakirjades.

Aasta oli hea vasele, Ukraina aktsiatele ja pallaadiumile ning halb Usbekistani valuutale, Venezuela võlakirjadele ja suhkrule.

Muidugi oli hea lõppeval aastal hoida krüptoraha. 2017. aastal ei saanud ükski investeerimidee rohkem tähelepanu kui bitcoin, mille võttis jutuks nii JPMorgani juht Jamie Dimon kui Warren Buffett. Kui Bitcoin on tänavu tõusnud ligi 1500 protsenti, siis väiksemad krüptorahad on tõusnud veelgi rohkem. Näiteks ethereum ja litecoin on tänavu kallinenud üle 6000 protsendi. Mõnigi pessimist nimetab krüptorahasid mulliks.

Ukraina aktsiatele oli hea aasta, kuna mais teatas IMF, et majanduses on märgata kasvumärke. Ukraina aktsiaturg tõusis tänavu 80 protsenti. Kasahstani börs kerkis 64 protsenti ja Mongoolia oma 63 protsenti. Muide, maailmas jagab neljandat-viiendal kohta on Riia aktsiaturg, mis kerkis 53 protsenti. Poola aktsiaturg tõusis 51 protsenti.

Seevastu oli aasta kehv Katari ja Pakistani aktsiatele. Pärsia lahe maa sattus aasta keskpaigas kaosesse, kui Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Egiptus katkestasid Katariga diplomaatilised ja transpordisuhted. Aktsiaturg langes 16,5 protsenti. Pakistani aktsiaturg alustas kõrgelt tasemelt ja kannatas välisraha pagemise tõttu, mis päädis 22 protsendise langusega.

Loe veel

Venezuela aktsiaturuga oli aasta nii ja naa. Aktsiad tõusid omas rahas 3865 protsenti, kuid valuuta devalveerus järsult.

Võlakirjaturul teeniti hästi Kreeka võlakirjadega. Viis erinevat Kreeka võlakirjade väljalaset teenisid aastaga 57,9 kuni 63,7 protsenti. Seevastu Jaapani võlakirjadega kaotati 2,7-3,1 protsenti. Arenevate turgudel teeniti enim Belize 2034. aastal lõppevate võlapaberitega, kus tuli 38,7 protsenti kasumit. Ligi 30 protsenti teeniti ka Argentina ja El Salvadori obligatsioonidega. Seevastu isegi omas vääringus hävis kapital suurelt Venezuela võlakirjades. Maailma halvimate võlakirjade seast leiab viis erinevat Venezuela võlaväljalaset, mis kaotasid 47,4 kuni 55,4 protsenti.

Toorainetes võttis kulla palladium 54 protsendise tõusuga, hõbe läks 29 protsenti tõusnud vasele ja pronks sama palju kallinenud alumiiniumile. Maagaas odavnes 27,5 protsenti, suhkur veerandi võrra ja kohv 11 protsenti.

Valuutadest oli parim minek Mozambiigi uuel meticalil, mis kallines 21 protsenti. Tšehhi kroon ja Poola zlott tugevnesid 18 protsenti. Kui Venezuelat eirata, siis halvima valuuta tiitel läks Usbekistani somile. See riik otsustas siduda valuuta dollarist lahti, mis päädis somi 60 protsendise devalveerumisega. Kongo frank kukkus 27 protsenti ja Sierra Leone valuuta veerandi võrra.