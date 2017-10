Ettevõtte nimemuutus tõi kaasa aktsia vapustava tõusu

Ühele Briti internetifirmale oli reede imeline.

On-line Plc aktsia tõusis reedel päeva sees 394 protsenti. Aktsiatõusu ajend saabus juba neljapäeval, mis aktsia tõusis 19 protsenti. Kompanii teatas siis plaanist lisada ettevõtte nimele sõna Blockchain, kirjutab Bloomberg.

Selle väikese turuväärtusega firmale oli reede parim päev alates börsile minekust 1996. aasta detsembris.

Juba reede pärastlõunal ulatus kaubeldud aktsiate arv 2,6 miljoni. Omaniku vahetas 16 korda rohkem aktsiaid kui terve aastaga enne viimast kahte börsipäeva.

„Blockchain tehnoloogia ja krüptorahad on uus ja huvitav ala, millega oleme juba mõnda aega tegelenud,” teatas ettevõte. „Tunneme, et on aeg nimetada ettevõte ringi, et see kajastaks neid hiljutisi arenguid, kust meie hinnangul tuleb meie sektoris kasv.”

Reedel teatas ettevõte, et blockhain tootearendus on alles varases staadiumis. Selle peale aktsia rahunes veidi andes osa börsitõusust käest. Õhtuks oli aktsiatõusust järel vaid 238 protsenti, mis tegi ettevõtte turuväärtuseks 4,4 miljonit naela.

See pole sugugi esimene kord kui investorid sattusid firmanime muutusest vaimustusse. Näiteks Colorado ettevõtte Bioptixi väärtus ligi kahekordistus päevadega kui ettevõte teatas nimemuutusest. Ettevõtte uueks nimeks on Riot Blockchain.

Kord aeti aga segamini firma nimi. New Yorgi idufirma SNAP Interactive’i aktsia tõusis enam kui 150 protsenti päevil kui Snap Inc. oli avaldanud veebruaris kolme miljardi dollarilise aktsiate avaliku pakkumise teate. Vähetuntud SNAP Interactive teeb mobiiliäppe, kuid Snap Inc in populaarse Snapchat fotojagamisäri omanikfirma.