Euroopa aktsiad minestasid Hiina pärast

Täna langesid Euroopa aktsiad juba teist päeva Hiina mõjude tõttu.

Stoxx Europe 600 aktsiaindeks langes täna 0,5 protsenti, kusjuures indeksis ei olnud ainsatki tõusvate aktsiahindadega sektorit. Hiinas sadasid aktsiad ja ka Hongkongi börsil oli kukkumine, kuna valitsus hoiatas hiljutise börsitõusu järel aktsiate eest.

Analüütikud rääkisid uudisteagentuurile Bloomberg, et Hiina investorid kardavad, et Hiina võlakirjade kukkumine kandub üle aktsiaturule. Hiina võimudel on käimas kampaania finantsvõimenduse alandamiseks. Samuti raputas investorid valitsuse teade, et Kweichow Mountai aktsia on liiga kiiresti tõusnud.