Euroopa nigel lennukompanii Air France-KLM on Euroopa lennukaim aktsia

Air France'i lennuk Foto: Scanpix/ Reuters

Lennukompanii Air France-KLM aktsia on tänavune Euroopa hittaktsia, mis on tänavu kallinenud 20-korda rohkem kui Euroopa Stoxx Europe 600 aktsiaindeks. Aktsia on mullusest septembrikuisest viie aasta põhjast tõusnud ligi 190 protsenti. Aktsiaindeks on tänavu edenenud 7,9 protsenti.