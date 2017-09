Euroopa suurima fondi juht: Aeg on müüa maha Ida-Euroopa maade võlakirjad

Ükskõik millised kinnitusi ka keskpangad ei pakuks, hakkavad kõrgemad intressitasemed Euroopas levima, ütles Euroopa suurima investeerimisfondi juht.

Amundi Asset Managementi arenevate turgude võlakirjafondi juht Sergio Strigo ütles, et tõenäoliselt laieneb panustamine, et teiste Ida-Euroopa suurte majanduste keskpangad järgivad Tšehhi keskpanga eeskuju enne kui Euroopa Keskpank hakkab rahapoliitikat karmistama, kirjutab Bloomberg.

Strigo varahaldusfirma juhid 1,3 triljoni euro ulatuses investorite varasid. Ta on müünud Ida-Euroopa võlakirju alates 2016. aastast oma vaate tõttu, et keskpankurid hakkavad veel enne Euroopa Keskpanga otsust intressi tõstma. Tema panus on selline, et Poola ja Ungari keskpangad loobuvad lubadusest hoida laenukulud rekordmadalad, kuna nende maade majandused kuumenevad üle.

„Järgmisse aastasse vaadates hakkavad need keskpangad mõtlema intressitõusu peale, sest inflatsioonilised surved kuhjuvad ja majanduskasv üllatab kiirenemise suunas,“ lausus ta. Tema Global Emerging Local Currency fond ehk kohalikes vääringutes üleilmne arenevate turgude fond on tänavu tootnud 15 protsenti ehk olles parem 92st protsendist samal alal tegutsevatest fondidest.

Et majanduskasv kogub hoogu ja tarbimine kasvab, näeb üha suurenev investorite koor, et palgatõus kütab inflatsiooni üles tööjõupuudusega piirkonnas. Strigo ütles, et ta hoiab võlakirjade duratsiooni ehk nende keskmise kestvuse lühiajalise ja kasutab intressivahetustehinguid võimaliku intressitõusuriski maandamiseks.

Tšehhi keskpank tegi augustis Euroopa esimese intressitõusu. Keskpangas käib debatt rahapoliitika järgmise karmistamise üle, kuna majandus kasvab oodatust kiiremini ning töötajate puudus ajab üles palkasid ja hindu.

Saksamaal Paderbornis asub kiriku ja heatategevuse panga fondijuht Bernhard Matthes ütles, et ta ootab Tšehhi järgmist intressitõusu veel enne aasta lõppu. Poola võib järgneda tuleval aastal ja Ungari veidi hiljem.

„Tšehhi majandus kuumeneb, mistõttu on väga põhjendatud karmistada rahapoliitikat,“ lausus ta. Poolas ega Ungaris ei kujuta inflatsioon kujutada sarnast ohtu.

Valuutaturgudel avaneb sarnane pilt. Kuue kuuga on Tšehhi krooni tugevnemine USA dollari vastu ületanud teisi arenevate turgude valuutasid ning Tšehhi kroon on ainus valuuta mis on tugevnenud euro vastu. Ungari forint ja Poola zlott on vastavalt kolmandal ja neljandal kohal.

Ida-Euroopa keskpangad liigutavad intresse tõenäoliselt varem kui Euroopa Keskpank, lausus Matthes.

Euroopa Keskpangalt oodatakse varade kokkuostuprogrammi vähendamist jaanuaris ning futuuriturul valitseva seisukoha kohaselt ei alga intressitõus enne 2018. aasta neljandat kvartalit.