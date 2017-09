Euroopa varahaldusgigant soovitas unustada hetkel Põhja-Korea

Põhja-Korea lasi reedel taas üle Jaapani raketi, kuid varahaldusfirma Standard Life Abredeeni juhatuse kaasesimees soovitas investoritel hetkel uudist ignoreerida.

Martin Gilbert rääkis CNBCile, et vale oleks teha investeerimisportfellis muudatusi viimaste sündmuste valguses.

Reedel tormasid investorid vaid hetkeks turvavaradesse nagu kuld ja Jaapani jeen, kuid nende hirm möödus väga kähku.

„Meie vaade on selline, et jätkake investeerimist nagu te seda teete tavaliselt,“ rääkis ta. „Ma arvan, et kui asi läheb tõsiseks, siis peate seda vaatama, kuid hetkel pole see aeg käes,“ lausus Gilbert Singapuris toimunud investeerimisüritusel.

See varahaldusettevõte on Euroopa suurtuselt teine fondivalitseja, kelle hallata on 900 miljardi dollari väärtuses varasid.