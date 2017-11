FOTOD | Läti looduskosmeetika tootja Madara aktsia hind tõusis esimesel börsipäeval 25%

Täna tegi Riia börsi alternatiivturul börsidebüüdi Läti looduskosmeetika tootja aktsia, mis pärastlõunaks oli 6,25 eurose aktsiate avaliku pakkumise hinnaga võrreldes kallinenud veerandi võrra.

Aktsia maksis kell 14:22 7,80 eurot. Aktsia päeva senine kõrgeim hind on 8,10 eurot ja madalaim 7,25 eurot. Aktsiaga on tehtud 18 tehingut ja 10 702,50 eurone käive.

MADARA aktsiate börsile tulekule eelnes edukas aktsiate avalik pakkumine, mis lõppes 3. novembril. Aktsiaid pakuti Eestis ja Lätis. Aktsiapakkumine märgiti 2,6-kordselt üle. First North turule võeti kauplemisele kõik MADARA aktsiad, teatas ettevõte.

“Kogu avaliku pakkumise protsess andis meile kindlustunde, et liigume õiges suunas ning oleme pööramas ettevõtte arengus uut lehekülge. See samm aitab meil kiiremini ellu viia uut strateegiat, saavutada eesmärke ning seda veelgi kõrgemal tasemel. Ootame põnevusega, millist väärtust meie uued investorid ettevõtte tegevusele loovad,” selgitas Madara tegevjuht Uldis Iltners.

MADARA Cosmetics on uue põlvkonna ettevõte, kellel on isikupärane lähenemine ettevõtlusele ja ambitsioonikas visioon kasvamiseks. Nende muljetavaldavat debüüti First North turul kinnitab lisaks uue aktsiakapitali kaasamisele saamine enam kui 700 aktsionäriga ettevõtteks,“ ütles Nasdaq Balti börsiteenuste juht Daiga Auziņa-Melalksne. „Õnnitleme MADARA Cosmetics’it ja nende aktsionäre sel tähtsal päeval. Meil on väga hea meel, et Läti juurtega ettevõte valis Nasdaq Balti börsid oma edasise kasvu toetamiseks.“

On värskendav näha nii jae- kui institutsionaalsete Baltikumi investorite suurenenud huvi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse investeerimisel. MADARA Cosmetics’i puhul on tegemist esimese First North turu IPOga Lätis. See annab selge sõnumi, et tugevad Läti ettevõtted, kes teevad põhjaliku eeltöö ja on läbipaistva juhtimisega, saavad edukalt avalikult omakapitali kaasata, et laiendada oma tegevust ja suurendada rahvusvahelist nähtavust,“ ütles LHV Panga rahvusvahelise maaklertegevuse juht ja MADARA Cosmetics’i avaliku pakkumise korraldaja Ivars Bergmanis.

Pakkumise koordinaator AS LHV Pank on nimetatud ettevõtte sertifitseeritud nõustajaks ja hakkab pakkuma ka turutegemist.