Investeerimisguru hoiatab | Kes saavad järgmises rängas börsilanguses valusalt pihta?

Investeerimisguru Jim Rogers hoiatas, et tulemas on langevate aktsiate turg. Veteraninvestori sõnul saab see olema hirmutav. Osalt on selles süüdi maailma kõrge võlatase, kirjutab MarketWatch.

Eriti rängalt lööb see Eestiski populaarseid ja ka meie pensionifondide poolt rohkelt kasutatud börsil kaubeldavaid fonde ehk ETFide omanike.

„Kui tuleb karuturg (langustrend), siis paljud inimesed avastavad, et oi jumal, mul on kah ETFe ja need on kukkunud,“ rääkis guru. „Ja ETFide hinnad kukuvad rohkem kui kõige muu hinnad, sest nende osakuid on kõigil.“

Roger Holdingsi juht on mures nii võlakirjade kui aktsiate kõrgete hinnatasemete pärast, kuid ka turu sügavus teeb muret ehk palju on tõusvate aktsiate vastu langevaid aktsiaid.

Kuid kui juhtub börsiõnnestus, pakub see ka võimalusi.

„Kui nüüd keegi keskenduks nende ettevõtete aktsiatele, mis ei ole ETFides, peaks saama suurepärase võimaluse, kuna nendest aktsiatest on mööda vaadatud,“ lausus ta. „Mõnel nendest läheb suurepäraselt. Keegi ju ei osta neid, ostetakse ainult kaudselt ETFides olevaid aktsiaid.“

Trendivastase investorina meeldivad Rogersile erinevalt investorite karjast vihatud ja möödavaadatud finantsvarad – näiteks põllumajandus ja Vene aktsiad. Ta on jätkuvalt ka Hiina aktsiate fänn. Singapuris elav investoril on ka kulda, kuid see väärismetall pole piisavalt vihatud, et seda praegu osta ja see muutub tohutult ülehinnatuks kui praegune tõus saab läbi.