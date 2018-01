Investeerimisguru: ma ei investeeri kunagi krüptovaluutadesse

Maailma rikkaimate inimeste sekka kuuluv investeerimisguru Warren Buffett ütles kolmapäeval, et ta ei investeeri kunagi krüptovaluutadesse.

„Ma võin pea täie kindlusega öelda, et krüptorahad lõpetavad halvasti,“ ütles Berkshire Hathaway juht Warren Buffett, vahendab Reuters CNBC-d.

Buffetti kommentaar tuli pärast seda, kui USA suurpanga JPMorgani juht Jamie Dimon kahetses septembris bitcoini pettuseks nimetamist.

Bitcoin on vallutanud investeerimismaailma tormijooksuga, lennates kõrgemale 19 000 dollarist ja siis taandudes. See käivitas Wall Steetil debati, et on see ikka pärisinvesteerimisinstrument.

Täna langes bitcoini hind kolm protsenti, 13 981,53 dollarile.