Investeerimisguru suur börsiennustus võib tunduda liiga pessimistlik

Investeerimisguru Warren Buffett, kes juhib ettevõtet Berkshire Hathaway, šokeeris investoreid suure numbri ennustusega.

Nimelt maailma tuntuim aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine oli reedel börsi sulgemise ajal väärt 22 349,59 punkti. Buffett ütles läinud nädalal, et aktsiaindeks tõuseb 1 000 000 punktile sajandi jooksul.

See võib näida väga optimistlik ennustus, kuid tegelikult võib seda tõlgendada ka pessimistlikuna, kirjutas Barrons.

Omaha oraakel nagu Buffettit kutsutakse, kasutas hinnangul Einsteini tähelepanekut, et liitintress on kaheksas maailmaime. Et jõuda miljoni punktini peaks Dow Jonesi tööstuskeksmine tõusma sajandi jooksul keskmiselt kõigest 3,87 protsenti aastas.

Selle peale säutsus Twitteris pikaajaline investor Mario Gabelli, et kas Buffett on muutunud pessimistiks. Eelmise saja aasta Dow Jonesi tööstuskeskmise aastane keskmine kasv on olnud 5,5 protsenti, tõstes indeksi väärtuse 2016. aasta lõpu 95 punktilt tänavu jaanuariks 20 069 punktile.

Prognoos ei arvesta inflatsiooni mõjuga. Kui keskmine inflatsioon oleks 3,1 protsenti aastas, siis Dow reaalkasv oleks vaid keskmiselt 2,3 protsenti aastas, leidis R Street Institute. See tähendab, et osta sama kaupa, mis maksis 1916. aastal sada dollarit, tulnuks 2016. aasta lõpuks välja käia 2116 dollarit. Nii kõvasti on raha ostujõud langenud.

Dow'le suurte numbrite prognoosimine on olnud tänamatu töö. Enne internetiaktsiate mulli lõhkemist 1999. aastal ilmus raamat, mille eesti keelne pealkiri võiks olla Dow 36 000: Uus strateegia kuidas teenida aktsiaturu tulevaselt tõusult. Raamatu kohaselt oleks pidanud aktsiaindeks jõudma 36 000 punktile juba 2004. aastaks. Raamatu autorid tulid hämmastavatele järeldustele, et aktsiad ei ole valitsuse võlakirjadest riskantsemad ja seetõttu ei tohiks eksisteerida riskipreemiat. 2002. aasta jaanuari tipust 11 722,98 punktilt kukkus aktsiaturg 2002. aasta oktoobriks 7286,27 punktile ja ei suutnud eelnevat tippu lüüa varem kui 2006. aasta oktoobris.

Buffetti matemaatilisest 3,87 protsendisest aktsiaturu kasvuprognoos ei arvestata üldse aktsiaturu väärtustasemega. Näiteks USA laiem aktsiaindeks Standard & Poor's 500 on väärt 18-kordset sinna kuulutate ettevõtete kasumit aktsia kohta. Aktsiaturu tõus peaks käima kaasas ettevõtete kasumikasvuga. Viimane peaks arenema paralleelselt USA majandusega.