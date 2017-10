Investeerimispank uurib krüptoraha kauplemise võimalusi

Bitcoin on kõikjal, armastage või vihake seda, kirjutab TheStreet.

Legendaarne USA investeerimispank Goldman Sachs uurib krüptorahade kauplemise ja turutegemise võimalusi. Pank huvitub kuidas saaks luua krüptorahade kauplemise üksust ning millised õiguslikud ja logistilised probleemid võivad turutegemisega kaasneda.

„Klientide huvi tõttu digitaalrahade vastu uurime me, kuidas neid kõige paremini saaks teenindada,“ teatas pank napisõnaliselt 2. oktoobril.

Uurimine on alles varajases järgus ja ei puugi kuhugi välja jõuda, ütles üks asjaga kursis olev allikas. Goldman Sachs ei nõustu JPMorgan Chase juhatuse esimehe Jamie Dimoniga, et bitcoin on ülispekulatiivne ning selle anonüümsusega kaasneb USA poolt kõrge regulatiivne tõke.

Üheks tõkkeks on USA pangasaladuse seadus, mis peaks vältima rahapesu ja terrorismi rahastamist ja mis nõuab korraliku paberimajandust, et suudetaks nõudmisel rekonstrueerida iga vähemalt 10 000 dollari suurune tehing.

USA maksuamet keeldus virtuaalvaluutale maksevahendi staatuse andmisest, kuna puudub koht, kus see on maksevahend.