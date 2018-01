Kauppalehti: Tallinkiga samadel vetel seilava Viking Line'il on vilets kasum

Et praegust aktsiahinda õigustada, peaks Viking Line kasum kahekordistuma, kirjutab Kauppalehti.

Viking Line'i soodushinnad on kestev nähtus ja hinnaalandus nii suur, et inimesed ei saa enam aru milline on õige piletihind. See viitab, et käimas on karm konkurents, kuid näitab ka viga äriidees. Selleks on inimeste pardale saamine mistahes hinna eest, lootes teenida madal piletihind tasa pardal tarbitavaga. Nii näiteks müüdi Stockholmi reisi pileteid ühe euro eest.

Viking Line teatas läinud nädalal mullused reisijaveonumbrid. Need kasvasid aastaga ligi kuus protsenti, 6,9 miljoni reisijani. Suurim kasv oli Helsingi-Tallinna liinil, kus veeti aasta varasemast 15,7 protsenti rohkem reisijaid, arvuliselt 2,3 miljonit inimest. Osalt on see seletatav aprillist oktoobrini suurenenud veovõimekusega.

Tallink viis samal ajal kolm miljonit reisijat rohkem, ehk kokku 9,7 miljonit. Reisijate arv kasvas 3,2 protsenti.

Viking Line on ka ostnud uue laeva. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, on see valmis 2020. aastal. Laev hakkab seilama Arhusi-Aland-Stockholmi liinil. Laev mahutab 2800 reisijat.

Laevanduse suured riskid on kütuse hinnaarengud, konkurents ja majandustsüklid. Viking Line on olnud kimpus viletsa kasumlikkusega. Nii investeeringu kui omakapitali tootlus on kukkunud hea kasumlikkuse piirile. 2016. aastal oli Viking Line'i omakapitali tootlus kõigest 0,6 protsenti. Vaadates läinud aasta numbreid jaanuarist septembrini pole põhjust eeldada numbri paranemist.

Loe veel

Läinud aasta üheksa kuuga kasvas aastaga Viking Line'i käive kõigest 0,6 protsenti, 399,6 miljoni euroni. Ärikasum kukkus aastaga samal perioodil 14,8 miljonilt eurolt 6,3 miljoni euroni.

Novembris andis Viking Line kasumihoiatuse ehk teatas investoritele, et ärikasum halveneb võrreldes 2016. aastaga. Surve all on nii pilethinnad kui kaubaveotasud.

Viking Line on aastaid saanud Soome riigilt toetust konkurentsivõime parandamiseks. 2016. aastal saadi abi summas 23,4 miljonit eurot ja läinud aastal novembrini 17,1 miljonit eurot.

Ehkki ettevõtte kasumlikkus on vilets, on kompanii bilanss tugev. Omakapitali osa bilansis on 45 protsenti ja netofinantsvõimendus 41 protsenti. Ettevõtte võlateenindusvõimet võib lugeda keskmiseks.

Küll aga ei ole Viking Line'i aktsia hinda arvestatud ettevõtte tulemusi. Aktsia hinna-kasumi suhtarvu näit on ligi 90 (väga kallis) võrreldes aktsaturu keskmise 19-nega.

„Mineviku viletsat kasumlikkust arvestades on aktsiaturg hinnanud ettevõttet odavamalt raamatupidamisväärtusest,“ ütles Kauppalehti analüütik Ari Rajala. „Kaasaja tulemustega võrreldes on aktsia kallis. Kasum peab vähemalt kahekordistuma, et õigustada praegust 18 eurost aktsiahinda.“