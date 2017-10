LHV pensionifondid investeerivad Coop Panka viis miljonit eurot, mida pank kasutab omakapitali tugevdamiseks ja tegevuse laiendamiseks, teatas LHV.

LHV Varahalduse ja Coop Panga vahel sõlmitud lepingu kohaselt ostavad LHV pensionifondid kokku viie miljoni euro eest Coop Panga 10-aastase tähtajaga allutatud võlakirju, mille aastane tootlus on 6,75%.

Coop Pank kasutab investeeringut panga omavahendite tugevdamiseks ja kasvu finantseerimiseks. Lisaraha võimaldab oktoobri alguses Eestis turule tulnud uue strateegiaga pangal pakkuda senisest suuremas mahus finantseerimisteenuseid, näiteks laene ja liisinguid.

“Coop Pank on seadnud endale eesmärgiks kasvatada oluliselt tegevusmahte nii era- kui äriklientide finantseerimisel ja konkureerida senisest aktiivsemalt laenuturul. Oleme juba asunud selle eesmärgi nimel ka tööle - käesoleva aasta algusest on meie laenuportfell kasvanud 40% ulatudes septembri lõpuks 215 miljoni euroni,” rääkis Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

LHV pensionifondide juhi Andres Viisemanni sõnul on kohaliku enamusomanikuga Coop Pank atraktiivne investeerimisvõimalus, mis pakub pensionivarale pikaajaliselt stabiilset tootlust. "Pensionifondidel on oluline roll kohalike kapitaliturgude elavdamisel ning praegusel etapil näen, et kohalikule turule panustamine annab paremaid võimalusi kui investeerimine rahvusvahelistel börsidel. Tänaseks on LHV pensionifondid investeerinud Eestisse enam kui 110 miljonit eurot ning on näha, et kohalikul turul on sõna liikvele läinud: pensionifondides nähakse kapitalipakkujat, kelle investeeringutel on horisont pikem ja intressivalik paindlikum,“ sõnas Andres Viisemann.

Coop Pank plaanib äritegevuse aktiviseerimiseks kaasata senisest aktiivsemalt ka hoiuseid. “Coop Panga kasvustrateegia toetub uute klientide värbamisele ja sellega kaasnevale hoiuste kasvule. Seetõttu maksab pank hetkel ka konkurentidest kõrgemaid hoiuseintresse. Coop Panga hoiuseportfell kasvas tänavu 9 kuuga 22 protsenti ulatudes 309 miljoni euroni,” märkis Margus Rink.

LHV-st raha kaasamisega maksab Coop Pank tagasi ka Krediidipanga kunagise enamusosaniku Moskva Panga allutatud laenu, mis on viimane seos endise aktsionäriga. Tehingud peab heaks kiitma ka finantsinspektsioon.