LHV tahab kasvada miljardipangaks

LHV Groupi järgmise viie aasta võimalik arengutee – kasv Eestis, finantstehnoloogiaettevõtete teenindamine Londonis ja avara pilguga ringivaatamine turul – võiks kasva­tada LHV väärtuse kolmekordseks, kirjutas LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu LHV ajakirjas Investeeri.

LHV visiooniks on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida. Meil on visioon, et Eesti inimeste tegutsemis­maailm on avar, ületades riigi- ja aegu­nud arusaamade piire, ning et Eesti ettevõtted oskavad kasutada uut tehno­loogiat, suutes oma tooteid ja teenuseid müüa kogu maailmas.

Meie pikaajaline eesmärk on olla pa­rim finantsteenuste pakkuja finantsvara koguvatele ja investeerivatele eraisikute­le ning finantseerimist vajavatele ettevõ­tetele. Soovime olla ihaldusväärne ja tun­nustatud tööandja, kes võimaldab eneseteostust ja kasvu. Tahaksime teha oma äri nii, et kaasatud omakapitali aas­tane tootlus ulatuks 20 protsendini, ning kasvada seejuures Eesti kõige väärtusli­kumaks börsiettevõtteks.

Miljard eurot aastaks 2023

Meie visiooni kohaselt jõuab LHV turuväärtus 1 miljardi euroni aastaks 2023. Seejuures peaksid olemasolevad tegevused panustama 500 miljoni euroga, uued tegevused 200 miljoni euroga ja ühinemiste või ülevõtmistega seotud liitumised 300 miljoni euroga. Taolise plaani täitmine eeldaks uut kapitali suurusjärgus 100 miljonit eurot. Eesmärk on lahutatud erinevateks osadeks, kuid liidetavate väärtusest olulisem on summa. Osade väärtuses on teatud varieeruvus isegi ootuspärane.

Loe veel

Usume, et varakult väljendatud visioon aitab eesmärgi täitmisele kaasa. Visiooni avaldamine on lubadus püüdlusele, ja lu­badus on teatavasti vastutus. Samas an­name aru, et tegemist on ambitsioonika plaaniga, mille täitumine eeldaks ole­masoleva 300 miljoni euro suuruse turu­väärtuse kolmekordistamist. Seejuures ei pruugi kogu mosaiigi sobitamine, näiteks väärtuse loomine läbi teiste ettevõtete soetamise, sõltuda meist endist. Aga nii nagu õnn soosib treenituid, usume ka meie nende võimaluste leidmisse ja turu soosivasse taustajõudu.

Loe pikemalt LHVst