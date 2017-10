Liisinguga äri kasvama

Selleks, et olla efektiivne ja püsida konkurentsis, on üha rohkem ettevõtteid asunud liisingutooteid kasutama. Hannes Roosaar, Nord Varaliisingu tegevjuht, räägib järgnevalt sellest, kuidas liisingu abil oma ettevõtte arengut toetada.

Millistel juhtudel peaks ettevõte varaliisingu kasutamist kaaluma?

Siiani on levinud arvamus, et varaliisingut saab ainult autoostuks kasutada. Tegelikult on varaliisingu kasutusvaldkond märksa laiem. Liisinguks sobivad kõik teisaldatavad varad, mis toetavad ettevõtte äritegevust. Olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võivad need olla väga varieeruvad, alates tavapärasest kontoritehnikast kuni tootmises või talupidamises vajaminevate eriseadmeteni välja. Nii võimaldabki varaliisinguga sisustuse või seadmete ostmine ettevõttel vabaks jäävad vahendid otsesesse äritegevusse suunata, et seeläbi paremini konkurentsis püsida ja veelgi efektiivsem olla.

Millist otsest kasu varaliising pakub?

Enamasti võetakse liisingut vajalike seadmete soetamiseks ja et tegemist on päris suurte investeeringutega, saab liisingu abil märkimisväärseid summasid vara väljaostmise asemel mujale suunata. Lisaks on liisinguga finantseering reeglina laenurahast soodsam. Samuti pakub liisimine nii väljaminekute kui ka maksude ajatamise võimalust, jagades ettevõtte kulud pikema perioodi peale.

Milliseid liisingutooteid Nord Varaliising pakub?

Pakume kõiki ettevõttele vajalikke liisingutooteid, nagu kasutusrent, kapitalirent ja isegi renditeenus. Meie kõige populaarsem toode on täisteenusliising, mis sisaldab kindlustust, vajadusel ka hooldust, transporti, paigaldust ning teisi lisateenuseid. Kusjuures kindlustusel on siinkohal oluline roll kanda, et ettevõttele vajalikku kindlustunnet pakkuda – kui liisinguperioodil juhtub mõni õnnetus, mille tulemusel ei ole enam võimalik varasid kasutada, asendab või kompenseerib Nord Varaliising hävinenud varad ning ettevõte saab oma tegevust jätkata. Mis puutub aga konkreetsetesse liisingutingimustesse, siis meie eesmärk on leida igale kliendile just talle sobiv lahendus. Meie teenuseid kasutavad nii suured tootmisettevõtted kui ka alustavad ettevõtted, kelle taust ja vajadused on väga erinevad, nii ka neile pakutavad tingimused. Nii võibki öelda, et orienteeruvalt kaheksa klienti kümnest leiab meie juurest enda ettevõttele sobiliku lahenduse. Julgeks isegi väita, et kui Nord Varaliisingult abi ei saa, ei saa seda ka mujalt.

Milline on liisingu saamise protsess?

Praeguseks on meil pikaaegne liisingupakkumise kogemus, seega võin kinnitada, et protsess on väga lihtne, kiire ja mugav. Olenevalt projekti suurusest ja lisaküsimuste mahust langetatakse finantseerimisotsus paari tunni, maksimaalselt mõne päevaga. Positiivse otsuse korral saame kohe sõlmida ka lepingu. Võib öelda, et meie eesmärk ongi kliendi eest nii palju kui võimalik ise ära teha, et tema saaks keskenduda enda äritegevusele ja ei peaks kulutama liiga palju aega rahastuse otsimisele.

Millised on Nord Varaliisingu viimased arengud?

Majandus on aktiivne ning ettevõtete soov ja julgus laieneda aina kasvab. See tähendab omakorda, et vajadus erinevate toodete järele on üha suurenemas. Oleme oma kümne tegutsemisaasta jooksul olnud pidevas arengus, muu hulgas loonud spetsiaalse väikeliisingu lahenduse äriklientidele ning rendilahenduse, mis on sobilik avaliku sektori asutustele. Selleks, et ajaga kaasas käia ja pakkuda oma klientidele rohkem tooteid ning veel paindlikumaid lahendusi, oleme oktoobris-novembris turule toomas uut toodet, milleks on ärilaen.

Millised on ärilaenu peamised eelised?

Varasema kogemuse tõttu on osa meie kliendid laenutoote kontseptsiooniga rohkem tuttavad. Teiseks põhjuseks on soov pakkuda klientidele suuremat valikuvõimalust. Kui näiteks liisingusse saab vara võtta minimaalselt aastaks, siis laenu puhul ka lühemaks perioodiks. Osal klientidest on aga liisingutoote tarbimine tehnilistel põhjustel komplitseeritud. Näiteks on mõningate toetuste saamise eeltingimus, et tegemist on väljaostetud, mitte liisingus oleva varaga. Töötame iga päev selle nimel, et tehe finantseering kliendile lihtsaks ja mugavaks.