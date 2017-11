Miljonäride pankurid lumehelbekeste põlvkonnale: meil on teist kahju. Okkaline saab olema teie tee rikkuseni

Lumehelbekeste põlvkond on saanud hiljuti kõvasti kajastust meedias, seda nii heas kui halvas mõttes. Šveitsi suurpanga Credit Suisse'i privaatpankurid tunnistavad, et lumehelbekestele peaks kuuluma meie sümpaatia, isegi kui nad tõenäoliselt ei saa kunagi rikkaks, kirjutab Bloomberg.

Panga üleilmses rikkuseuuringus tuuakse välja, et neil ei ole lihtsalt õnne. Samuti on selles grupis ebatavaliselt suur osakaal vähese rikkusega inimesi.

„Nad kannatasid finantskriisis,“ seisab uuringus. „Nad on saanud kannatada kallite eluasemete ja tõusvate kinnisvarahindade tõttu, kasvava õppelaenu ja üha kasvava ebavõrdsuse näol. Lumehelbekestel on tõenäoliselt raskem aja pikku rikkaks saada, kuid neid ähvardab ka eelmiste põlvkondadega võrreldes suurem varanduslik ebavõrdsus.“

Credit Suisse märgib, et kuigi noortel on suhteliselt raske rikkust akumuleerida ja nad kipuvad kulutama kogu raha avokaadodele, on nad iseäranis rasketes oludes.

Võrdlus beebibuumi põlvkonnaga oleks iseäranis ebavõrdne, kuid lumehelbekestel läheb halvemini kui läks samas vanuses nende vanematel seda eriti nii sissetulekute kui ka eluaseme omamise valguses. Nende pensioniväljavaade on ka halvem kui eelnenud põlvkondadel.

„Kokkuvõtteks, nad ei ole põlvkond kelle kohta saaks öelda õnnelik põlvkond,“ tõdes pank.