Millised on seni selle aasta paremad ja viletsamad arenevad aktsiaturud?

iSharesi MSCI arenevate turgude börsil kaubeldud fond on tänavu kallinenud ligi 30 protsenti (USA dollarites), kirjutab Barrons.

Kuni 21. septembrini on tänavu tugeva majanduse toel tõusnud Poola aktsiaturg 47 protsenti. Mitte kaugel maas pole tõusult ka Hiina aktsiaturg, mis on kerkinud tänavu 44 protsenti. Hiina majanduskasv on olnud investorite oodatust püsivam. Reitinguagentuur S&P alandas läinud nädalal laenuriski arvestades Hiina krediidireitingut, kuid Hiinal on jätkuvalt investeerimisjärgu krediidireiting.

Kolmandal kohal on Lõuna-Korea aktsiaturg 34 protsendise tõusuga. Investorid pole end väga laskund häirida Põhja-Korea provokatsioonidest.

Halvimate aktsiaturgude troonil on Pakistan, mis on tänavu laskunud 21 protsenti. See aktsiaturg kaotas areneva turu staatuse ja kukkus nn. piirituruks. Juulis astus tagasi korruptsioonikahtlustuse tõttu Pakistani peaminister.

Katari aktsiad langesid 17 protsenti, kuna Saudi Araabia ja teised naabrid kehtestasid riigi suhtes blokaadi ja süüdistavad riiki terrorismi mahitamises, millega Katar ei nõustu.

Halvemuselt kolmanda koha on võtnud Venemaa aktsiaturg, mis on langenud tänavu ligi viis protsenti. Majanduses läheb paremini, kuid nafta hind on jäänud odavaks ja USA orkestreeritud sanktsioonid ei aita.

Vaadatud on vaid indeksisse kuuluvad aktsiaturge - Brasiiliat, Tšiilit, Hiinat, Kolumbiat, Tšehhit, Egiptust, Kreekat, Ungarit, Indiat, Indoneesiat, Koread, Malaisiat, Mehhikot, Pakistani, Peruud, Filipiine, Poolat, Venemaad, Katari, LAV, Taiwani, Taid, Türgit ja Araabia Ühendemiraate. Indeksisse kuulus augusti lõpu seisuga 842 ettevõtte aktsiad, mille turuväärtus oli kokku viis triljonit dollarit.