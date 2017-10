Must esmaspäev. Mis juhtus 30 aastat tagasi börsil?

New Yorgi börs

Umbes 30 aastat tagasi oli USA aktsiaturgudel must esmaspäev, kus kardeti 1929. aasta stiilis suure depressiooni tagasitulekut.

19. oktoober 1987 läks ajalukku kui USA ajaloo suurima päevase kukkumisega börsikrahh. USA aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus ühe päevaga 22,6 protsenti ehk 508 punkti, 1738,74 punktile.

Krahhi süüdlaseks peetakse arvutiprogrammide korraldatud kauplemist, eriti portfellis riskide aktmiseks, mis hakkasid automaatselt aktsiariske kahjumite piiramiseks läbi tuletisinstrumentide nagu futuuride ja optsioonide katma, mis tõi kaasa ka aktsiate hinnahävingu, luues üha uusi müügilaineid ja tõi kaasa laialdase börsipaanika.

Sündmus ristiti mustaks esmaspäevaks ja see jäi terve põlvkonna kauplejatele mällu. Juba krahhile eelnenud börsipäeval ehk reedel langes Dow 108 punkti. See oli aktsiaindeksi esimene vähemalt saja punktine päevane häving. Kui võrrelda esmaspäevast börsipõrgut, siis kaasajal oleks see võrreldav Dow tööstuskeskmise päevase 5000 punktide kukkumisega, kirjutab Barrons.

USA investeerimisväljaande Barronsi toimetaja Alan Abelson kirjutas 1987. aasta 26. oktoobri juhtkirjas, et tegemist ei ole maailma lõpuga. Ta viitas ka New Yorgi kinnisvaraarendajale Donald Trumpile, jagades Trumpi musta huumorit. „Kuidas nimetada jupijumalast maaklerit,“ küsis Trump ja vastas, et kelneriks.

Loe veel

Hiljem selgus, et see ei olnudki maailma lõpp ning mustast esmaspäevast sai vundament USA ajaloo kahele suurimale börsitõusule, 1990-2000 ja 2009. aastal alanud kestvale börsirallile.

Toimuvat meenutab UBS Financial Serveices 76-aastane Art Cashin, kes tol ajal oli maakerfirma PaineWebber börsipõrandal tegutsenud maakler. Ta meenutas esmaspäeva hommikut New Yorgi börsi kohvikust kohvi võtmist ja uudist, et välismaised turud olid veel enne New Yorgi börsi avanemist kukkunud kümme protsenti.

Ta meenutas, et kui algas kauplemine, siis mõnede aktsiatega sai teha tehinguid ja teistega mitte.

„Sai kiiresti selgeks, et teist sellist börsipäeva pole olemas,“ lausus ta.

USA börsil kehtis reegel, et aktsate lühikeseks müümiseks (laenuks võetud aktsiate müük teenimaks aktsiate hinnalanguselt) kehtis reegel, et aktsia peab enne tõusma, siis tuletistehingute turul Chicago futuuribörsil sellist reeglit polnud, mis rõhus börsi. Chicago kukkumine nakatas kohe ka New Yorgi börsi, kus aktsiatel ei tekkinudki tõusuvõimalust.

Börsikauplejatele teadmata hakkasid närvilised pangad sulgema maaklerfirmadele antul laenulimiite. Teisipäeval julgustas USA keskpank panku avama maaklerfirmadele taas laenulimiite. Cashini sõnul oligi kõige kohutavam päev investoritele teisipäev. Aktsiaturg hakkas teisipäeval avanemise järel langema ja alles USA keskpanga sekkumine aitas, sest ettevõtted hakkasid oma aktsiaid kokku ostma. „Lõpuks aktsiad tõusid ja börsipõrandal hõisati vaimustusest,“ meenutas ta.

65-aasyane Abby Joseph Cohen, kes läks pensionile investeerimispangast Goldman Sachs, oli 1987. aastal Drexler Burnham Lamberti portfellistrateeg. Ta jättis sarnaselt paljudele kolleegidele ära esmaspäevase õhtusöögi. „Töötasin südaööni,“ meenutas ta. Mingi hetk sai nälg temast jagu ja ta läks alla kioski ning avastas, et kõik šokolaadid, krõbuskid ja muud snäkid olid otsas.

Ka tema pidas teisipäeva hommikut väga muret tekitavaks, kuid kui Föderaalreserv teatas valmidusest pakkuda likviidsust majanduse ja rahandussüsteemi toetamiseks hakkasid investorid ja ettevõtted aktsiaid ostma. Teisipäeval tõusis Dow 102 punkti ja kolmapäeval 187 punkti. Börs jätkas kuid kõikumist ja 1987. aasta augusti tippu ei ületatud enne 1989. aasta augustit.

71-aastane investor Marc Faber töötas Drexel Burnham Lamberti Aasia aktsiaäris Hongkongis 1987. aasta börsikrahhi ajal. Ta rääkis, et oli müünud aktsiad lühikeseks ja Dow oli tõusnud tol aastal augustiks enam kui 40 protsenti, 2722 punktile. Ta rikastus tänu börsikrahhile, sest oli augustis Galapagose saartel kui börs tegi tipu. Tol ajal olid saare sidevõimalused nigelad. “Kui ma oleksin teadnud, mis juhtus augustis, oleks ma kahjumi katmiseks aktsiad tagasi ostnud.”

Septembris hakkas ralli murenema ja ta jäi kindlaks languspanustele. Aasias toimus USA börsikrahhile reaktsioon musta teisipäeva näol. Jaapani aktsiaindeksi Nikkei futuuri hind kukkus börs avanedes 50 protsenti, meenutas ta. Kukkumine oli USAst suurem ka Taiwani ja Korea aktsiafondides. Hongkongi börs pandi neljaks päevaks kinni. “See oli mulle väga hea päev,” meenutas ta. “Ma soovitasin nädal varem müüa aktsiad lühikeseks. Keegi ei võtnud mu soovitust tõsiselt.”

“1987. aastal oli vaid aktsiamull,” lausus börsiguru. „Tänapäeval on kõikjal mullid.”