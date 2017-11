Naftakartell näeb ainsa turu stabilisaatorina toodangu kärpeid

Naftaturg tasakaalustub kiiremas tempos, kirjutab Bloomberg.

Nafta tootmiskärped on ainus võimalus turustabiilsuse taastamiseks, ütles OPECi peasekretär Mohammad Barkindo.

Täna tõstab OPEC oma igakuiselt avaldatavas raportis tänavuse ja tuleva aasta naftanõudluse prognoosi 1,5 miljoni barreli võrra ööpäevas, rääkis Barkindo Abu Dhabis toimunud konverentsil. Nafta laovarud on tänavu kahanenud enam kui 180 miljoni barreli võrra, lausus ta.

OPECi maade ja kartelli toetavate mitteliikmete jaanuaris alanud toodangukärped hakkavad end ära tasuma, lausus ta. Brenti-nafta hind tõusis kahe aasta kõrgeimale tasemele. Naftakartell saab 30. novembril Viinis kokku, et vaadata kokkulepe üle ja võimalusel pikendada seda. Venemaa, Saudi Araabia ja Iraak on andnud teada, et nemad tahavad toodangukärbete kehtimist pikendada.

„Näeme selget signaali turu tasakaalustumisest kiiremas tempos ja stabiilsuse vaikset tagasitulekut,“ ütles Barkindo. „Olen kindel, et kui me poleks end mobiiliseerunud, loonud konsensust ja vastanud kriisile, oleks naftatööstus täna hullemas seisus.“

Ainus tee naftaturu stabiliseerumiseks on tootmiskärped, lausus ta.