Naispresidentidega riikide aktsiaturud on tõusnud rohkem. Ka Eesti on tipus

Aktsiate valijatele on olnud tänavu hea panus nendel aktsiaturgudel, kus on naispresident. Nõnda ka Eestis.

Mediaantootlus naispresidentidega riikides on tänavu USA dollari põhiselt olnud 25 protsenti. Riikides, kus president on mees, on aktsiaturud tootnud vaid 18 protsenti, selgub Bloombergi uuringust.

Naispresidendiga riikide aktsiaturgudest on tänavu suurima tõusu teinud Tšiili aktsiaturg, mis on kerkinud 40 protsenti. Seal on presidendiks Michelle Bachlet. Järgneb Ameenah Guribi juhitud Aafrika riigi Mauritiuse aktsiad (tõus 32,2 protsenti) ja kolmandal kohal on 30 protsendise tõusuga Leedu aktsiaturg, kus riiki juhib Dalia Grybauskaite.

Neljandal kohal on maailmas naispresidentidega börside seas Eesti. Kersti Kaljulaidi Eesti seljatas napilt Angela Merkeli Saksmaa aktsiaturu, kus tootlused on vastavalt 26,7 ja 26,6 protsenti.