Norra naftafond kasvatab Norra tulevaste pensionäride raha Eestis

Triljonidollariline Norra riigile kuuluv pensionifond, mis on tuntud ka naftafondi nime all, on teinud Eestisse naftamüügist saadud tulude arvelt mitmeid rahapaigutusi.

Eestisse on tehtud üks võlakirjainvesteering, mille väärtus on 11,2 miljonit dollarit. Juba vähemalt 2005. aastast on fond investeerinud Eesti Energia võlakirjadesse.

Eesti aktsiainvesteeringuid on fondil suisa kuus. Kõrvutades fondi raportit ja ettevõtete aktsiaraamatuid selgub, et fond on ostnud juurde Silvano FG ja Olympic EG aktsiaid ja müünud osa Tallinki ja Tallinna Kaubamaja aktsiatest.

Nii kuulub neile fondi aruande kohaselt 430 000 dollari väärtuses 1,04 protsendine osalus Ekspress Grupis ja 1 052 000 dollari väärtuses Merko Ehituse aktsiaid, mis tähendab 0,62 protsendist osalust ettevõttes. Hasartmänguettevõttesse Olympic EG tehtud investeering on väärt 3,4 miljonit dollarit ja seal on 1,19 protsendine osalus.

Aluspesutootja Silvano Fashion Groupist kuulub Norra fondile 1,51 protsenti. Selle investeeringu väärtus on 1,75 miljonit dollarit.

Tallink Grupis on naftafondi osalus 0,53 protsenti. Selle investeeringu väärtus on 3,43 miljonit dollarit. Norra tulevase pensionäride raha on Tallinna Kaubamaja Grupis miljoni dollari eest, mis tähendab 0,29 protsendist osalust ettevõttes.

Kokku on naftafondil Eesti kuue ettevõtte aktsiates 11,1 miljonit dollarit.

Ekspress Meedias on Citibank (New York) Government of Norway ehk Norra valitsus suuruselt üheksas aktsionär. Merko Ehituses on Norra naftafond suuruselt 11. aktsionär.

Fond ostis Olympic EG aktsiat juurde. Kui fondi kodulehel on kirjas OEG-s 1,19 protsendine osalus, siis ettevõtte aktsiaraamatu kohaselt kuulub talle 1 936 674 aktsiat ehk 1,28 protsenti aktsiatest. Fond on Olympic EG suuruselt seitsmes aktsionär.

Silvano FG-s on fond suuruselt kuues aktsionär. Fond on ostnud jõuliselt juurde Silvano FG aktsiaid. Fond on raporteerinud kodulehel 1,51 protsendisest osalusest Silvanos, kuid Väärtpaberite keskdepositooriumi andmetel kuulub fondile 874 176 Silvano aktsiat ehk 2,43 protsenti aktsiatest.

Fond on müünud Tallinki aktsiaid, mida on nüüd aktsiaraamatu kohaselt 0,46 protsenti aktsiate arvust, kuid fondi kodulehel 0,53 protsenti Tallinki aktsiatest. Kokku kuulub fondile 3 062 226 Tallinki aktsiat.

Tallinna Kaubamaja aktsiaest kuulub naftafondile 0,25 protsenti ehk 100 993 aktsiat. Fond on müünud ka Kaubamaja aktsiat.

Tallinna Kaubamaja aktsionäride seast leiab ka Kuveidi riikliku investeerimisfondi Kuwait Investment Authority, kes on Citibanki Londoni kunde. Neile kuulub 1,08 protsenti Kaubamaja aktsiatest ehk neid on fondil 441 027 tükki.