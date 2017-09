Norra riiklik pensionifond kasvas triljoni dollarini. Valitsemistasu on 0,02%

Teisipäev oli Norra naftafondi jaoks ajalooline päev. Esmakordselt ajaloos ületas riigile kuuluva fondi maht triljoni dollari taseme, kirjutab Bloomberg.

Fond juhib raha tulevaste põlvkondade norralaste jaoks ajal kui nafta ja maagaasi müügist enam tulu ei tule. Esimene raha sissemakse fondi tehti 1996. aastal.

Teisipäevase verstaposti läbimise põhjuseks oli aktsiate hinnatõus ja USA dollari odavnemine.

„Ma ei usu, et keegi oleks 1996. aasta mais esimest sissemakset tehes arvanud, et fondi maht kasvab triljoni dollarini,“ teatas fondijuht Yngve Slyngstad. „Triljoni dollarini jõudmine ja fondimahu kasv on olnud oivaline.“

Ekstreemse rikkus, mis on sama suur kui Mehhiko majanduse kogutoodang, ei ole alati hea sõnum.

Et fond on nii suur, on raske leida finantsturge kuhu saaks investeerida. Samal ajal on tunnevad Norra poliitikud vastupandamatut kiusatust võtta natuke raha maailma suurimast riiklikust rahakogumist. See võiks aga üle kuumendada Norra 400 miljardi dollarilise majanduse.

Suuruselt võiks lugeda Norra fondi rivaalideks Jaapani valitsuse pensionifondi, mille väärtus oli märtsi lõpu seisuga 1,3 triljonit dollarit. Hiinal on valuutareservides umbes kolm triljonit dollarit.

Suurimate varahaldusfirmade mahud on muidugi teisest maailmast. BlackRock juhib 5,7 triljonit dollarit ja Vanguard Group 4,4 triljonit dollarit.

Slyngstad soovitas hiljuti, et on suhteliselt mõttetu paigutada raha uutesse varaklassidesse nagu infrastruktuuri, kuna see on kulukam ja annaks tühise osa fondi kogutootlusesse. Fond tõmbab ka valuutade ringi koomale 23 valuutast kolmele – USA dollarisse, eurosse ja briti naela. Ka pole fondil mõtet veel rohkem riske hajutada maailmas, kus hinnad ja intressid liiguvad aina sarnasemalt.

Fondi, kelle leival on 550 inimest Oslos, New Yorgis, Londonis, Shanghais ja Singapuris, valitsemistasu oli hiljutisel kvartalil vaid 0,02 protsenti fondi varade mahust. Viis aastat tagasi oli valitsemistasu 0,07 protsenti.

Kulude vähenemine toimus hoolimatta sellest, et fond hakkas raha paigutama kinnisvarasse. Fond on investeerinud Times Square, Champs Elysees ja Londoni Regent Streetil asuvasse kinnisvarasse. Juuni lõpus oli fondi kinnisvara 20 miljardi Norra krooni ehk 26 miljardi dollari väärtuses.