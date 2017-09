Pagulane õpetab kolm rikkaks saamise nippi

Kuidas kindlustada oma rahaline tulevik? Inc.com’is annab nõu Aafrikas Ghanas sündinud meditsiiniõde, kes tuli 2000. aastal USAsse oma ameerika unistust ellu viima.

Ghanas sündinud Frank Adjei-Mensa kirjutas raamatu „The American Dream Declassified”, mis võiks Eesti keeles kõlada kui demüstifitseeritud ameerika unistus. Tema juhtiv mõte on, et inimesed peavad looma või soetama varasid, millele toetuda ka siis kui töövõime ootamatult kaob. Raamat sündis tema oma kogemustest ja uuringutest.

Kuidas siis saada rikkaks?

1. Pead olema nutikas oma tuleviku kindlustamisel, mitte vaid töökoha leidmisel ja omamisel

Isegi ülikooliharidus ei tähenda, et saavutate rahaliselt edu. Ta leidis, et rahaliselt edukaks saamine ei olegi nii keeruline. Adjei-Mensahi arvates on haridus ületähtsustatud. Võib ju läheneda sedasi, et kui tahad meditsiini alal saavutada edu, pead omandama meditsiinihariduse. Tahad olla rahaliselt edukas, pead omandama rahandushariduse? Paraku on paljud teiste alade inimesed rahaliselt edukad.

2. Kasuta oma sissetulekut plaan B finantseerimiseks

Suur sissetulek võib aidata kaasa finantsedule, kuid vaid siis kui säästad osa sissetulekust. Kui säästmine ära jätta, võib ka suure palgaga muutuda kiiresti rahaliselt ebakindlaks. Mis juhtub kui kaotada töövõime? Mis siis asendab palgamakseid?

3.Osta või loo varasid

Adjei-Mensahi sõnul peavad inimesed ostma varasid või neid looma. Vara loob passiivset või aktiivset tulu. Näiteks üks raviõde on ka skulptor. Haigla tegevjuht nägi pilti Ghandi skulptuurist ja kutsus õe koju, et vahetada Ghandi skulptuur mistahes kunstiteoste vastu, mis oli juhil kodus.