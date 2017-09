Pane oma raha tagatud kinnisvaralaenudesse investeerides kasvama

Mida tugevam on majandus, seda rohkem inimesi mõtleb, kuhu oma vaba raha paigutada ja kuidas tulevikuks passiivne sissetulek tekitada. Selleks, et mitte raha kaotada – pangakontol seisev raha kaotab inflatsiooni tõttu ajapikku väärtust – tuleks see kasvama panna. Kuidas seda võimalikult targalt teha?

Tavapärane nõuanne on investeeringute hajutamine ehk tuleb tekitada olukord, kus ühe investeeringu ebaedukaks osutumine ei mõjuta portfelli tervikuna olulisel määral. Hajutada võib nii investeeringute mahu poolest kui ka geograafilist hajutamist silmas pidades. Investeeringut planeerides tasub kindlasti mõelda ka, milline on platvormi ehk investeerimiskeskkonna ajalooline tootlus ning kõige olulisema asjana tuleks teha kindlaks, kas ja kuidas on sinu investeeringud kaitstud või tagatud. Ühtlasi seda, milline on laenuvõtja maksejõuetuks osutumise korral sinu võimalus oma investeeritud raha tagasi saada.

Kindlasti peaksid investorid valima investeerimisviisi, mis on neile arusaadav ja mille pikemasse perspektiivi nad usuvad. Erinevaid võimalusi on mitmeid: investeerimine aktsiatesse, indeksfondidesse, kinnisvarasse, ühisrahastusse, võlakirjadesse jne. Tuleb leida ainult endale sobivaim.

Miks paigutada oma raha EstateGurusse?

EstateGurus on rahastatud juba 30 miljoni euro eest laene, sealjuures 70 laenu väärtusega 12 miljonit eurot on investoritele juba edukalt tagastatud.

Kinnisvaraga tagatud investeeringud ning keskmine laenu ja tagatisvara suhe 57%, mis tähendab, et laenu suurus on 57% tagatisvara väärtusest.

Investorid on praeguseks platvormil kaotanud null eurot.

Keskmine ajalooline intressimäär investeeringutelt 12,37%.

Platvormi kaudu väljastatakse praegu laene ainult Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele.

Professionaalne kinnisvaraarenduse ja -finantseerimistaustaga meeskond.

EstateGuru platvormi kaudu investeerimine on tasuta ja investoritele ei rakendata mingeid tasusid.

Iga investor saab ise investeerimisotsuse teha põhjalikule taustinformatsioonile tuginedes.

EstateGuru on eelkõige hea teenimisvõimalus. Selge ja mugav veebiplatvorm on väga kasutajasõbralik kõikide investeeringute tegemiseks ja haldamiseks. Olemas on ööpäevaringne ligipääs oma andmetele ja portfellile ning investeeringud on lühiajalised. Keskmine laenu pikkus EstateGurus väljastatud laenudelt on 16 kuud ja tagastatud laenudelt kaheksa kuud ehk laene tagastatakse enneaegselt.

Kellele EstateGuru mõeldud on?

EstateGuru sobib eelkõige investoritele, kes on avatud alternatiivsetele investeerimisplatvormidele ja kes soovivad oma tagatud investeeringutelt fikseeritud tootlust teenida. Tegemist on rohkem Ühendkuningriikides ja Euroopas järjest populaarsust koguva investeerimismeetodiga, mis end aasta-aastalt aina tugevamalt tõestab. Oma olemuselt sobib EstateGuru eriliselt just nendele investoritele, kes soovivad investeerida kinnisvarasse, kuid kelle jaoks on korteri ostmine võimatu kas liiga kõrge hinna või ajapuuduse tõttu.

Kuna investeerimist saab alustada juba 50 eurost ja suurimad portfellid on üle ühe miljoni euro, siis piirangulist limiiti EstateGurus pole. Pigem on eesmärk pakkuda häid kinnisvaraga tagatud investeerimisvõimalusi kõigile.

Kuidas alustada?

Platvormil registreerumine on lihtne, mine www.Estateguru.co ja registreeru investorina. Seejärel lisa oma pangakonto andmed ja alusta investeerimist kasvõi 50 euroga. Platvormil on investoritele avalikult tutvumiseks kõik avatud investeerimisvõimalused, sealhulgas tagatisvara hindamisakt, info laenuvõtja ja äriplaani kohta.